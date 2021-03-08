知多啲：天然護膚品也可致敏

弄巧成拙——有人推崇以天然產品護膚，甚至用植物油洗臉；惟醫生提醒，用油洗臉後若未有徹底清洗，反而會弄巧成拙，或致毛孔堵塞，加劇暗瘡問題。（pondsaksit、Marina Akinina@iStockphoto）

【明報專訊】天然食材護膚一直受吹捧：青瓜面膜有助保濕，洗米水洗臉可令皮膚變得白滑，以及時下流行的排毒南瓜泥面膜，到底有沒有根據？用天然食材護膚，有什麼需要留意？

註冊中醫潘咨遐指，中醫學說記載不少具護膚功效的食材，如蛋清有清熱解毒作用，蜜糖外敷可生肌斂瘡，補充水分，改善肌膚暗啞。另外，以1:1比例加入熱水及牛奶外用沐浴，可收斂、潤滑皮膚；玫瑰花則可恢復皮膚彈性、保濕，促進黑色素分解及美白等。她笑言，自己讀中醫時亦曾學到洗米水有收斂毛孔、穩定臉部肌膚的效果，「但有人試過，好像都不太有用」，估計是食材有轉變，白米經精製後影響了使用效果。

她提醒，不同人的體質、皮膚狀况有別，亂用天然食材護膚，擔心會有過敏情况，因此甚少會叫病人用天然方法護膚。若想試用這類護膚方法，應先諮詢醫生意見，並在耳後或手腕內側作敏感測試。

皮膚及性病科專科醫生陳俊彥亦表示，雖然不少食材有護膚功效，如蜜糖有輕微抑制細菌、消炎功效，惟用於皮膚前須經充分消毒，確保沒有細菌。自行以食材製作護膚品，未必可確保製作環境沒有細菌入侵，可能惹來細菌、真菌感染，因此不建議自製護膚品。另外，任何物質均有致敏風險，「別以為是天然就不會致敏」，使用時應留意身體反應，如有針刺感覺、脫皮、痕癢等已可能是過敏反應。

陳俊彥建議，若想簡單護膚，使用潤膚膏已經足夠；如屬不易有暗瘡的人，可使用面膜紙敷潤膚膏，有助加強吸收。

■DIY潤膚膏面膜：

1. 以清水洗臉，抹臉至八、九成乾

2. 在臉上抹護膚膏

3. 以食水弄濕面膜紙，敷臉15至30分鐘即可

貼士：選用普通潤膚膏即可，最好無香料，無提拉、淡斑等功效