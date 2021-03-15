好煮意：菠蘿被冤枉濕熱 只怪「熱氣」煮法

油炸惹禍——以菠蘿入饌的菜式多以油炸為烹調方式，才令人誤會濕熱是由菠蘿引起。（資料圖片）

【明報專訊】菠蘿濕熱？註冊中醫許懿清指，一個人是否濕熱，與體質、個人習慣、環境因素及飲食有關。生吃菠蘿其實不易加劇濕熱，惟以菠蘿入饌的菜式多以油炸為烹調方式，如中式的生炒骨、咕嚕肉，泰式的菠蘿炒飯、燒烤等，「煮法熱氣，才令人覺得菠蘿好熱氣」。而且，菠蘿為熱帶水果，而熱帶地區居民較喜歡飲用冰冷飲品，在中醫角度，「常飲凍嘢」易令脾胃生濕；加上熱帶地方的水土較易令人濕熱，再配合「熱氣」煮法，才令人誤以為濕熱是由菠蘿引起。

不想煎炸烤菠蘿引致濕熱？原來菠蘿除了生吃，還可以用來煲湯！中醫推介以近期大熱的台灣鳳梨入饌，烹調鳳梨雞湯。

■鳳梨雞湯

（2至3人分量，約可煲出5碗湯）

材料：鳳梨肉1斤、雞1隻、陳皮1小塊、薑3片、腰果1両、江瑤柱4粒、水2.5公升、鹽少許

做法：

1.雞洗淨去皮、切走雞頸、雞屁股及雞翼尖

2.鳳梨肉切小塊

3.將所有材料加水以大火煮滾，再用文火煮1.5小時

4.飲用前加鹽調味即可

功效：

˙雞可補益、養五臟

˙加入鳳梨更易消化吸收，令雞肉較嫩滑

˙腰果可護腎潤腸，令湯更滑

中醫貼士：

˙可選不太熟的鳳梨

˙可隨喜好選擇烏雞或白雞

˙老少咸宜，惟有傷風感冒、咳或發燒不宜飲雞湯

˙對鳳梨、腰果等材料敏感不宜飲用

[健康]