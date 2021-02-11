吾生有杏：院長醫生周記（141）：最怕萬一

【明報專訊】「院長，記得穿短袖T-shirt，方便打針！」大清早我的秘書已經WhatsApp提醒我，今天是接種新冠疫苗的「大日子」。

苦苦等待了1年多，終於有機會接種疫苗了。科技發展一日千里，以往需要長年累月才能研發的疫苗，現今只花了不足1年，便可以提供給大眾使用。

一大清早我便到了中文大學醫院辦理登記手續。其實中大醫院的疫苗接種中心明天才正式啟用，但事前我們必須做好一切準備工夫，確保運作暢順。所以我便毛遂自薦，充當白老鼠，成為首批志願者。

當日醫院上下嚴陣以待，從登記至離開醫院，一切運作流暢。還記得打針那刻，很多同事抱着好奇的心態圍着我，看我會否出現異常反應。過了一會兒，那名為我接種的護士說：「你可以離開啦！」原來身邊的同事不停地跟我聊天，連打了針我也沒為意。進入觀察室，那處整齊地排了數十張座椅，每隔一段時間便有醫護人員問我：「你還可以嗎？有沒有覺得異常？」人真的很奇怪，小心翼翼固然是好，但過分小心反容易引起接種人士不必要的焦慮，或會杯弓蛇影，要做到恰到好處一點也不容易。

返到威爾斯醫院辦公室後，我的秘書及一眾行政人員均以好奇及關心的目光望着我。「你有否感到不適？」「需要取消今天的會議嗎？」「要回家休息嗎？」我總是笑着搖頭：「多謝關心！不用了！」

當我反問他們：「預約了打針嗎？」結果很多辦公室同事都是這樣說：「這個嗎……還是觀察形勢再作打算……」

尋找令自己心安的選擇

正在整理堆積如山的文件之際，我的秘書靜悄悄地問我：「我的媽媽是長期病患者，但每天都有接種疫苗後的嚴重個案，我不敢打針，又怕讓老媽承受風險，我應怎麼辦？」

我明白她的擔憂，便解釋說：「讓我作個譬喻，你接種疫苗後出現嚴重副作用的機率有如中六合彩頭獎，那麼你母親的機率便是中二獎。雖然中二獎比中頭獎的機率高很多，但究竟有多少人會中二獎呢？所以真實的風險實在非常之低。我明白『唔怕一萬，最怕萬一』的心理。沒有專家可以保證接種疫苗必定沒有風險，但你又可以保證自己及家人一定不會受感染嗎？萬一染上新冠病毒，有誰可以保證你一定復元無恙？你的媽媽年紀大又多病，感染新冠病毒的後果不堪設想。如果你相信受感染及其併發症的風險遠遠超過接種疫苗的風險，那麼我覺得你及家人應該認真考慮接種疫苗吧。」

她帶着一臉疑惑離開。我明白她內心的疑慮及恐懼，這種心態是人之常情，無論有多少數據或「專家」解說也起不了什麼作用，就讓她尋找令自己心安理得的選擇吧。

作者簡介：教學生、醫病人、做研究，中文大學醫學院院長陳家亮親筆分享杏林大小事

文：陳家亮

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