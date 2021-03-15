肺腑之言：粵語片吐血橋段？ 肺癆仍常見

【明報專訊】由於新冠肆虐，除了傳染病和呼吸系統專科外，其他內科醫生都有可能輪流到隔離病房工作。然而，除了新冠外，其他傳染病如肺結核，病人也會入住隔離病房。上星期，一個年輕同事略帶驚訝地說：「原來今時今日還有這麼多肺結核病，還以為那只是『粵語長片』年代男女主角吐血在白色手帕的病例。」

香港新症遠高於歐美澳

事實上，肺結核（俗稱肺癆） ，英文tuberculosis（簡稱TB），在上世紀五六十年代的確是高峰期，每年新症呈報數字曾高達15,000人，呈報率曾經升至每10萬人接近700人次。然而，隨整體人口健康衛生水平上升，以及出現有效的治療藥物，近年新症呈報數字已跌至每年逾4000，呈報率下降至每10萬人大概40至50人左右。惟香港的「肺癆」新症呈報率，仍然遠高於歐美及澳洲等先進地區。

咳嗽多月 煙民易忽略

最近接收了一個50多歲病人張先生，因為咳血和肺部X光「有花」被收入隔離病房。其實他持續咳嗽多個月，但因為本身是煙民所以不以為意。此外，他還發覺體重下降、食慾不振和很易疲倦勞累。化驗痰涎結果發現大量結核桿菌（tubercle bacilli），需要藥物治療。其他肺結核病徵還包括輕微發燒、盜汗、胸痛和氣促等。另一方面，結核桿菌還可以入侵很多其他器官，包括淋巴腺、腦膜、腸、腎、心包、骨骼與關節等，引發不同徵狀。因此，除了照X光和驗痰這兩個最基本的檢查外，可能需要針對相關器官的檢查，例如淋巴活組織檢查，尿液、大便、脊髓液樣本化驗等。

需服逾半年藥 「偷懶」更難醫

雖然「肺癆」可以用藥物治癒，但與其他肺部感染疾病不同的是，治療過程較慢，病人一般需要服用逾6個月藥物，而且首兩個月還需要接受3至4種藥物治療。儘管療程較為漫長，但是為了徹底治癒，病人必須按照醫生指示服藥，不可間歇「偷懶」甚至半途而廢，否則不單會令病情轉差，傳染給家人與朋友，更會令病菌產生「耐藥性」，衍生成很難治療的「耐多藥結核病」（Multi-drug resistant tuberculosis），需要使用更多種類和較多副作用的藥物，以及更長時間治療。

正因如此，本地絕大部分「肺癆」病人，都會轉介到各區胸肺科診所接受「直接監督治療」（directly observed therapy，簡稱DOT），使病者在醫護人員監督下，確保他們在預定日子服用正確劑量的藥物。

根據世衛估計，全球約有四分之一人口已經受到結核菌感染，而每年約有150萬人因結核病死亡，因此大家絕對不能輕視。如患有糖尿、矽肺病者，需要長期服藥抑壓免疫系統（例如類固醇）或酗酒等高危因素，而又持續咳嗽多個星期，應及早延醫。

文：陳偉文（香港胸肺基金會主席、呼吸系統科專科醫生）