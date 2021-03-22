勤潤膚用藥 濕疹斷尾有望 戒口無幫助 選藥非關鍵

補水缺陷——皮膚表層負責補水、保護的聚絲蛋白失去原有功能，有可能導致異位性皮炎。（設計圖片，RyanKing999@iStockphoto）

【明報專訊】濕疹皮膚痕癢難耐，令人徹夜難眠；使用類固醇又擔心副作用，十分煎熬。

濕疹可否根治？濕疹患者戒口真的有助紓緩病情嗎？若不想用類固醇藥膏，還有什麼選擇？

◆馮：馮加恆（養和醫院駐院醫生）

◆龔：龔家怡（皮膚及性病科專科醫生）

■1/4孩子患異位性皮炎？

問：濕疹與異位性皮炎有何分別？

龔：濕疹是一個統稱，泛指會「痕、紅」的皮膚發炎；抓損後，皮膚會出水。常見濕疹約有7種，如接觸性皮炎、錢幣狀濕疹、脂溢性皮炎等。異位性皮炎是其中一種，常見於兒童時期發病。有研究指，近25%小朋友曾患異位性皮炎；六成患者1歲前已經發病，八成在5歲前發病。

異位性皮炎，過敏位置通常在面部、頭部、頸部出現；而接觸性皮炎，皮炎只在接觸到致敏原的位置出現，如患者對香水過敏，只會在噴上香水的地方出現過敏反應。

■哮喘、鼻敏感反映危機？

問：異位性皮炎有何成因？

龔：目前研究均指與遺傳基因有關，令皮膚易受後天環境影響，免疫系統變得過度活躍，出現紅、脫皮等過敏反應。若家族遺傳哮喘、鼻敏感、濕疹等過敏症，會有較高機率患異位性皮炎。研究指出，近七成異位性皮炎患者的家族歷史均有這類過敏症；若父母其中一方有哮喘、鼻敏感或濕疹，子女患異位性皮炎風險會高2至3倍；若父母都有過敏症，風險增高3至5倍。

另外，基因突變亦會令皮膚結構變差，令皮膚屏障保護功能受損，誘發異位性皮炎。以皮膚表層負責補水、保護的聚絲蛋白（filaggrin）為例，基因突變可致聚絲蛋白失去原有功能，皮膚變得較乾燥，外來物較易侵入，引致發炎。

■戒口反削抵抗力？

問：異位性皮炎如何影響生活？要不要戒口？

馮：患者皮膚會紅腫、痕癢，或會抓破皮膚，令皮膚變厚。對小朋友而言，最常見影響是睡眠質素，較易「扭計」。隨患者成長，可能影響學業、集中力，例如會因皮膚痕癢而「坐唔定」，更有可能因而影響情緒。對於成年患者，患異位性皮炎或會影響儀容，令他們感到尷尬，或影響工作。

至於戒口，除非患者對指定的藥物、海鮮，或某種食物過敏，否則並不建議；尤其是兒童患者，成長時期需要不少營養，足夠營養才有好的抵抗力及皮膚。

■愈遲發作手尾愈長？

問：異位性皮炎可否「斷尾」？如何避免復發？

龔：這是一種慢性皮膚病，對患者及其照顧者十分困擾。能否「斷尾」，與使用哪一類藥物、針劑無太大關係，關鍵是病人要有恆心並抱持積極態度，控制病情，減低異位性皮炎發作次數及嚴重度；若能做到上述要求，有望慢慢「斷尾」。

六至七成小朋友到青春期後，異位性皮炎會「斷尾」，或發作次數愈來愈少，病情愈見輕微，這些病人有較大機會「斷尾」；相反，若病人發病時年齡較大、發作次數頻密、病情趨愈嚴重，則擔心他們長大後仍會受異位性皮炎困擾，要「着緊啲跟進」。

文：陳所願

編輯：林曉慧

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