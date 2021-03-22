運動處方：腰痛反覆發作 調氣血揪痛源

【明報專訊】腰痛很常見，不少人因為「坐久會痛」，就認為是坐骨神經痛（sciatica），其實常見腰痛有幾種。

1. S小姐，33歲，從事零售業

腰痛反覆1年，伴右腿痠痛，X光報告指腰椎正常。她到治療牀接受檢查，由腰椎開始，到腰肌，直至右髖關節才覺痛；再比較兩側，發現她盆骨歪斜；雙腳並攏，則左右腳長短不一。

盆骨歪斜 功能性長短腳

她患的是功能性長短腳（functional leg length discrepancy）。S小姐平日站立、搬物時，習慣重心放右邊。所謂「久站傷骨」、「久行傷筋」，因工作關係，盆骨、髖關節、腿肌長期受力，形成腰腿痛，需要針灸及復位治療；在居髎穴、腰眼穴、承山穴施行電針，再調整盆骨關節。

她還有一問題，就是肌肉比較弱，肌力不足，治療後容易復發。平日S小姐沒有吃早餐習慣，中醫有「脾主肌肉」一說，飲食不節，引起脾胃虛弱，導致肌肉失養。處方四君子湯、焦三仙等健脾開胃的中藥，指導她每天早晚做10分鐘伸展運動，以保持腰盆關節健康，增強肌肉。

2. K先生，41歲，從事IT業

腰痛反覆5個月，有時伴有左腿痹痛。服用止痛藥時痛減，藥力過後又痛。他痛楚的範圍很大，俯臥檢查時，腰椎、盆骨、髖關節沒有痛點，但兩旁腰肌及兩側臀部肌肉有壓痛，左臀肌受壓時，伴隨左大小腿的放射性疼痛。

假性坐骨神經痛 實傷梨狀肌

他患假性坐骨神經痛，即是梨狀肌綜合症（Piriformis Syndrome）。梨狀肌是臀部深層肌肉，K先生長期使用電腦工作，半年前換了一張較硬的椅子，「久坐傷肉」，引起梨狀肌痙攣腫脹；加上左手托頭工作，重心靠左，因此壓迫到神經，引發左下肢痹痛。他接受針灸治療，在環跳穴、風市穴下針，拔針後再鬆解梨狀肌。

臀部痛源找到了，腰部痛點剛好落在腎俞穴上。K先生工作時間長，平日也經常熬夜，又喜冷飲，導致面色暗沉，腎氣受損。「腰為腎之府」，因而出現腰痛；針刺腎俞穴及處方獨活寄生湯、續斷、肉蓯蓉等補腰壯腎的內服藥，再叫他每天練習「飛燕點水」（見圖），強腎強腰。

反覆發作的腰痛，並不是單一原因引起。除了找到痛源，內在氣血需要調整，外在則要利用拉筋運動，紓緩及預防再次損傷。

文：香港中文大學中醫學院校友會會員、梁希敏（註冊中醫）