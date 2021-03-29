醫言有理：廣泛應用基因技術治療血癌

【明報專訊】不同的醫療領域正廣泛利用基因技術作診斷及治療之用，新冠病毒測試是好例子；癌症診斷及治療亦經常利用基因技術，尤其血癌。

按基因變化分類 定最佳療法

血癌乃香港十大癌症之一，每年有數以千計新確診者，其中包括「急性及慢性白血病」（acute and chronic leukaemia）、「淋巴癌」（lymphoma）及「骨髓癌」（myeloma）。近年醫療科技急速發展，血癌患者治癒機會大大改善。

病理專家已廣泛利用基因測試，為血癌患者作精準診斷；根據癌細胞基因變化，為不同血癌作仔細分類，有助決定最佳治療方法，同時評估預後。

以「急性髓細胞白血病」（acute myeloid leukaemia）為例，癌細胞含PML-RARA融合基因，可確診「急性早幼粒細胞白血病」（acute promyelocytic leukaemia），處方「全反式維甲酸」（all trans retinoic acid）及「三氧化二砷」（arsenic trioxide），療效甚佳，預後良好。另外兩種融合基因RUNX1-RUNX1T1及CBFB-MYH11，同樣有較佳預後。相反，「急性髓細胞白血病」癌細胞含FLT-3基因突變，預後會較差，處方化療時可加入FTL-3抑制劑如Midostaurin，可加強療效，同時建議病情緩解後應盡快安排接受「異體血幹細胞移植」（allogeneic haematopoietic stem cell transplantation），可增治癒機會。

「急性淋巴細胞白血病」（acute lymphoblastic leukaemia）較多影響年輕人，部分患者癌細胞含bcr-abl融合基因，預後較差，但處方化療時加入標靶藥物tyrosine kinase inhibitor，可提高療效，緩解後亦建議接受「異體血幹細胞移植」。

「嵌合抗原受體T細胞療法」（chimeric antigen receptor T cell therapy，CAR-T）屬一種「細胞免疫療法」 （cellular immunotherapy），可有效治療多種血癌，包括「急性B淋巴細胞白血病」、「瀰漫大B細胞淋巴癌」（diffuse large B cell lymphoma）及「套細胞淋巴癌」（mantle cell lymphoma），效果顯著。先從病者血液收集「T淋巴細胞」（T-lymphocytes），然後在無菌實驗室內為T細胞進行基因改造工程，加入「嵌合抗原受體」（chimeric antigen receptor），然後培植。經過改造後的T細胞，能夠確認目標癌細胞上特定抗原，精準消滅癌細胞。

文：梁憲孫（血液及血液腫瘤科專科醫生）