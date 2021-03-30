建立自信：愛上健身 不再盲目追求纖瘦

健身前後——左圖是Amanda健身前， 43 公斤的身形，右圖是她參加比堅尼健體美項目比賽時的身形，她回看，認為以前自己過於瘦削，反而欣賞健身後的體態。（受訪者提供）

【明報專訊】今次2名受訪者身形健美，充滿活力與朝氣，但原來她們不約而同也曾因擔心過胖而飽受困擾，然而二人同樣因健身，愈練愈大隻，反而可拋開對體重的執著，享受運動和生活。

Amanda從小熱愛運動，向來都是纖瘦身形，直到中六應考DSE時，忙於溫習沒有時間做運動。考試壓力大，開始胡思亂想，擔心自己運動量減少會變肥，謝絕一切零食，更滴油不沾，即使到快餐店食薯條，都會先用紙巾吸走每條薯條的油分，才敢放入口。而每當她飽餐過後，都充滿內疚感，不停自責，甚至翌日拒絕進食，彌補食得太多之過，這情况維持了年多。

另一邊廂的Leanne同樣曾經受飲食失調困擾長達7年。她自幼屬中等身形，不算肥，只是在中學時期開始發育，體態變得豐滿，惟當時一眾女星及模特兒都瘦如紙片，整個社會風氣令她認為瘦才是靚，因而努力減肥。「我本身很喜歡食，時常忍不到口，所以不停想方法令自己一邊享受美食，一邊瘦身，最後出現暴食行為，食飽後會扣喉或不停做運動消耗熱量。」後來，Leanne從工作中接觸到健身，更和Amanda一樣愛上這項運動。

基礎新陳代謝率提升 較不易肥

自從定期健身後，二人變得健康有活力，心態也有轉變，不再糾結於食物及磅數上。Leanne指在鍛煉過程中，留意到自己在力量上的進步，身上的肌肉都是自己努力訓練出來的成果，建立自信，也了解肌肉對身體的重要，不再盲目追求纖瘦。而Amanda投入健身後，肌肉量增加，當肌肉量比例較高時，基礎新陳代謝率（即維持生命的最低能量需要）亦得到提升，可消耗更多熱量，相比以前，較不容易變肥，偶然食多了也不會擔心。

縱使她們熱愛自己的身形，但社會上仍有人存有偏見，推崇女士要纖瘦。Amanda稱，在她的社交平台上，有不認識的網民留言，批評她身形「咁大隻好核突」，但她不以為然，「其實任何體型都有可能被人討厭，倒不如練出自己喜歡的身形」。