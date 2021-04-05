揪出零病徵早期胃癌 高危族 40歲前驗菌 40後照胃鏡

【明報專訊】演員廖啟智去年12月確診胃癌，事隔數月不敵癌魔離世。早期胃癌沒有病徵，當病人出現不適時，往往已是中晚期，存活率相對較低。

世界癌症研究基金會（World Cancer Research Fund）2018年的胃癌發病率排名中，首4位依次為韓國、蒙古、日本及中國。胃癌高發率國家之一的日本，早已實施胃癌篩查計劃，建議40歲開始定期接受胃鏡檢查，早發現早治療提升存活率。香港應否跟隨？

四期全球5年存活率僅4%

根據香港癌症資料統計中心2018年的數據，香港常見癌症中，胃癌排名第6，該年有1277宗新症，687人死於胃癌。香港大學臨床腫瘤科臨床助理教授陳穎樂表示，胃癌存活率相對較低，胃癌四期的全球平均5年存活率僅約4%，一期的5年存活率則超過50%。

由於胃癌初期徵狀不明顯，逾半病人確診時已經是中晚期，癌細胞甚至已擴散到其他組織。陳穎樂有留意廖啟智的新聞，但未知他確診胃癌時的病情。胃癌存活率視乎癌症期數、癌細胞擴散程度、病人身體狀况、年齡、藥物使用及對藥物的反應。若癌細胞已擴散到其他器官，甚至出現肝衰竭，情况更為嚴重。

大多由幽門螺旋桿菌引致

香港的胃癌存活率僅約四至五成，反觀日本雖為胃癌高發地區，存活率卻高達八至九成。香港大學內科學系臨牀教授、腸胃及肝臟科專科醫生梁偉強解釋，日本有早期篩查，且累積了不少經驗，能及早找出早期胃癌患者，例如他們做內窺鏡檢查時不計成本、時間，又會使用噴灑染色劑，找出有問題的細胞，「香港做胃鏡可能用5分鐘，但日本可能要10至20分鐘」。

梁續指，胃癌早期沒有病徵，發現時多數已是晚期，「只有做篩查才找到早期患者」；惟就香港目前情况而言，部分公立醫院輪候胃鏡時間已長達1年，若再要推行胃癌早期篩查計劃，人手、配套未必配合，「40歲以上要做篩查的有幾百萬人，未必有成本效益」。他建議，高危人士考慮做幽門螺旋桿菌呼氣測試，有研究指若能及早殺滅幽門螺旋桿菌，可避免早期病變，減低胃癌機率。

食飯「你一啖我一啖」 染菌高危

誰是高危？胃癌有何成因？梁偉強指，大部分胃癌是因感染幽門螺旋桿菌，導致胃部長期發炎，出現病變，最後演變成胃癌。縱使暫未知道幽門螺旋桿菌的實際傳染方法，惟該菌沒有宿主，又不能生存在環境中，常見寄生在人類胃黏膜，故相信是「人傳人」，亦與擠迫環境、居住地區發達程度有關。

「幽門螺旋桿菌屬慢性感染，由感染到有併發症，再變成癌症，可能要40、50年才發生。」故大多數人都是在年幼時，經家人間傳染 ，如食飯時「你一啖我一啖」；1990年代曾有調查指，當時70歲的港人約七成有幽門螺旋桿菌。但隨着環境改善，加上大家愈來愈注重衛生，中大在2008年找了超過2000名6至19歲香港人研究，發現當中感染幽門螺旋桿菌的比率降低至約一成，「同外國感染率差不多」。

高鹽、刺激食物 損胃黏膜增風險

有指亞洲人特有基因ALDH2缺陷／CDH1變異，因而患胃癌的風險更高。惟梁偉強認為比起基因，環境因素的影響較大。但的確有小部分胃癌病人沒有感染幽門螺旋桿菌，這類胃癌與遺傳有關，多在40歲前發病。

除幽門螺旋桿菌，胃癌亦受飲食習慣影響；高鹽或醃製食物經胃消化後，會產生致癌物亞硝胺，加上高鹽會損害胃壁並導致細胞病變，或令胃黏膜加速變壞，增加胃癌風險。陳穎樂補充，經常吃刺激食物，容易令胃黏膜發炎，長期發炎有可能演變成胃癌。此外，經常吸煙、患有慢性萎縮性胃炎、曾接受胃部手術、近親患有胃癌，都屬於高風險因素。

健康飲食不吸煙 注意個人衛生

預防胃癌可從日常生活着手，保持良好飲食習慣，少吃油炸、高鹽分、高脂肪及加工肉類等食物，例如臘腸、鹹蛋、香腸、鹹魚等；飲食要定時，多吃含維他命C的食物及十字花科類蔬菜，如西蘭花、椰菜花、芥蘭等。此外，多吃含豐富胡蘿蔔素的蔬果，如紅蘿蔔、芒果、木瓜等，有助增強抵抗力。避免吸煙、酗酒，並要注意個人衛生，避免感染幽門螺旋菌。

■胃癌高危因素

●年過40歲

●感染幽門螺旋桿菌

●吸煙

●患有慢性萎縮性胃炎

●曾接受胃部手術

●家族有胃癌病史

●經常吃加工、高鹽食物

文：姚穎彤、李祖怡

統籌：鄭寶華

編輯：梁小玲

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