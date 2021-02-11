吾生有杏：院長醫生周記（144）：留人間多少愛

【明報專訊】「留人間多少愛，迎浮世千重變；和有情人，做快樂事，別問是劫是緣。」這是一個老朋友的喪禮中，他太太為亡夫所用的輓聯。

去年中秋前夕，一個多年不見的老朋友與他的太太忽然登門造訪。當日他臉色蒼白，原來患上了肺癌，發現時已擴散至肝臟及大腦。主診醫生認為他已時日無多。他心有不甘，希望我可以為他另覓名醫。他還不到50歲，生活健康，不煙不酒。跟許多香港人一樣，他努力工作，盡心盡力建立了一個小康之家，與太太及兩個孩子本是快快樂樂地住在一個自置的小單位，可是這晴天霹靂的消息卻粉碎了他的美夢。

病情不樂觀 堅持上班

我找了腫瘤科的同事為他再次詳細檢查，結果仍是不樂觀，標靶藥物或可以讓他多活半年至1年。雖是如此，他仍然選擇每天上班。我問他為何不申請放長假，他卻答說：「與其每天坐在家裏數算日子，不如過一些正常生活，工作可以忘記傷痛。」

他的太太是中學同學，自小青梅竹馬，畢業後便與我的朋友於同一機構工作，日間努力工作，晚上還要照顧兩個正讀初中及小學的孩子。這個噩夢對她的打擊可想而知，只是為了孩子，她還得堅強地生活下去。

約3個月前，朋友的健康急轉直下，經常需要出入醫院。再見他的時候，已經變得十分虛弱，但他的太太仍然表現得非常冷靜，日間照常上班，放工後便照顧丈夫及處理孩子的功課。

出席喪禮那天，靈堂一片靜寂，沒有什麼宗教儀式。除了他的哥哥向到場親友致弔唁詞，他的太太也向她的摯愛說了一番永別的話：「……認識你30多年是我們的緣分，雖然不能與你白頭到老，但我倆真心愛過，嫁給你仍是我最大的福氣……」

緣盡緣滅，皆非人事

曾經有人說過這番話：「人在起伏的塵世是何其渺小，生命又是何其短暫。快樂不過是短暫生命中的一種體驗……只管和愛人相愛，一起面對世間的酸甜苦辣，經歷人生的艱難坎坷，在這過程中體驗快樂、感受美好……緣盡緣滅，皆非人事。過客或是終身伴侶，不可强求，隨心而動，隨意而行。」

作者簡介：教學生、醫病人、做研究，中文大學醫學院院長陳家亮親筆分享杏林大小事

文：陳家亮

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