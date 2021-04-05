肺腑之言：心肺相連 一病兩俱傷

息息相關——心和肺的功能息息相關。如果其中一方有病，不單影響本身功能，還可能因「合作失衡」而影響另一方的運作。（Rasi Bhadramani@iStockphoto）

【明報專訊】心和肺不單是同位於胸腔的器官，它們對身體的功能也是息息相關。簡單說，心臟會把肺部高含氧量的血，經動脈運輸供應到身體各處，亦會把血液從身體各處經靜脈集中送往肺部「加氧」。因此，如果其中一方有病，不但影響本身功能，還可能因「合作失衡」而損害另一方的正常運作。

左心室功能受損 可致肺水腫

肺水腫（pulmonary oedema）就是一個好例子。它的產生是源自肺部內血管壓力上升，導致液體排出血管至肺部組織的速度過快，產生「水浸肺」的現象，令病人呼吸困難，甚至因為細血管破壞而產生粉紅色帶泡痰涎。因為心臟疾病而引起的「心源性肺水腫」（cardiogenic pulmonary oedema）是一個常見的內科病例，左心室功能由於心肌梗塞或其他病變受損，因而影響「鄰居」肺部，使到肺靜脈血壓上升，產生上述肺水腫現象。

除了氣喘外，病人還可能有咳嗽和喘鳴（wheeze）等病徵，再加上有很多病人是長者和有吸煙史，故醫生還需要考慮其他可能，如慢阻肺病、哮喘急性病發、肺炎等。如果不及時就診，接受利尿劑和氧氣治療，嚴重急性「肺水腫」足以致命。

慢性肺病 增右心室負荷

另一方面，「肺源性心臟病」（簡稱肺心病，cor pulmonale），就是因肺部疾病而拖垮心臟，通常發生於慢阻肺病、肺間質纖維化和支氣管擴張等慢性肺病。由於肺部結構與功能持續不正常，使到肺循環阻力增加，令其相鄰的右心室長期負荷過大，引致心臟衰竭甚至發大。臨牀徵狀除了本身肺病的咳嗽和氣喘外，還包括口唇紫紺、乏力、心律不正、胸悶和水腫等。除了服用治療心臟衰竭的藥物外，這些本身患有長期慢性肺病人士都應該考慮使用長期持續氧氣治療（long-term oxygen therapy），改善病徵和紓緩呼吸困難，還可以改善血氧水平甚至延長壽命。

持續氧氣治療 改善血氧水平

隨着人口老化，患有長期心或肺疾病的長者數字逐漸增加。因此，當處理一些病情較嚴重的肺病長期患者，除了一般肺部檢查，例如Ｘ光、電腦掃描、肺功能測試等，還可能要考慮心電圖、心臟超聲波、24小時心律監察、冠狀動脈電腦掃描等心臟檢查工具，為病人作出更全面的評估。

文：陳偉文（香港胸肺基金會主席、呼吸系統科專科醫生）