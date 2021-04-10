新手攻略：10分鐘行起助適應 過急易抗拒

【明報專訊】步行方便又簡單，香港浸會大學社會科學院副院長（發展）、體育及運動學系教授鍾伯光指出，步行屬於低撞擊運動，除非突然大幅提升步行的強度（如太長途或太急），否則勞損的風險較低，基本上男女老幼也適合，特別是肥胖者及長者。

他建議零運動的人開始運動時從步行入手，最初是10至15分鐘，打好基礎體能，才慢慢增加強度。「要按自己的能力，讓身心逐漸適應。避免一開始行得太長距離及太急，強度過高不單容易對身體造成損傷，也會增加心理壓力。因為運動後可能周身痠痛，疲倦不堪，感覺『運動好辛苦』而抗拒。」公園是練習步行的理想地點，邊行邊欣賞鳥語花香，有助減壓，促進精神健康。他補充，適當的運動量有助提升睡眠質素，良好的睡眠可以幫助身體細胞修復，回復體力及精神，身心健康。

增雙手擺動 不宜持啞鈴負重

當累積到一定體能，不妨提升強度。除了可加快速度，加大步幅之餘，也可增加雙手的擺動，這樣可同時活動肩部等上身肌肉，令整體動作幅度更大，有助提升運動量。

至於有人為了增加強度，手持啞鈴負重步行，鍾則不建議，特別是本身少運動的人，因肌力較弱，若擺手步行以外還要負重，恐怕肩膊肌肉易勞損。

原地踏步打破環境局限

經常聽到「日行1萬步」的理論，鍾伯光稱這說法最初應該是由日本的踏步計生產商提倡，至後來漸漸受外界認同。他鼓勵平日少運動的人不妨以此作目標，但其實並不容易達到，皆因普通上班一族每日上班下班，加上在辦公室行走或在家做家務，1天基本上只累積到大約6000步，其餘步數可能要另行抽時間累積，如環境不許可四處步行，可以考慮原地踏步。他補充，步行只是其中一項運動，可改為跑步或踏單車等，另外最好配合肌力練習，令訓練更全面。