衛生處方：考試減壓 One Two Three！

【明報專訊】考試是學生常見的壓力來源。適量壓力有助推動學習；相反，壓力過大，身體、行為、情緒和認知能力容易出現一些改變或徵狀，影響學習和表現。

考試壓力過大 易病無記性

‧身體及行為上

過大精神壓力，容易出現手震、心跳加速、暈眩、腸胃不適和睡眠困擾等徵狀，造成不適和精神委靡，也會削弱免疫力，容易患病，更會加劇不健康行為，例如吸煙、喝酒或濫用藥物

‧情緒和認知能力上

過大精神壓力，難以背記資料，喚起記憶能力減弱，難以運用之前已學習或背記的資料，也會令專注力及判斷力減低，造成犯錯。長期或過大壓力，容易誘發精神疾患

準備妥當 調節心態 適當娛樂

One！做好準備

‧盡早規劃合理的溫習時間表，預留足夠時間溫習，讓自己安心

‧溫習時，寫下筆記或標記重點，有助理解內容和加深記憶，也方便日後或應考前重溫要點

‧善用歷屆考卷作參考和練習，了解重點和答題技巧，減低對考試的焦慮和提升自信心

‧同學們一起溫習，互相討論，這樣可更了解和掌握知識，又可與友人互相扶持，共同面對挑戰，減低壓力

Two！保持身體健康

‧保持身體健康，例如維持均衡飲食和定時作息。恆常運動和活動，例如緩步跑或踏單車等，可鬆弛身心和促進睡眠。充足休息和睡眠，有助提升記憶力和學習效率。避免熬夜苦讀，因為這對專注力和健康有負面影響

‧安排適當的小休和娛樂時間

‧避免進食或飲用有損健康的高糖、高脂肪食物或飲料

‧避免暴飲暴食，也不宜進食大量消夜，這樣容易造成消化不良和影響睡眠。如在睡前感到肚子餓，可喝一杯暖奶或吃一點小食（例如餅乾）

Three！紓緩壓力

‧恆常作鬆弛活動，例如深呼吸練習、聽柔和音樂或接觸大自然，藉以紓緩精神壓力

‧調節心態，不與別人比較，不要強求考到某個等級的成績，少去想像或擔憂成績未如理想的影響，減低不必要的精神壓力

‧抱着「盡力做好」的心態準備考試。若感到憂慮時，可嘗試做一些自己喜歡而又簡單的事，例如弄一杯暖飲給自己或聽一會音樂。這可令思緒平復，再次專心溫習

‧避免使用影響身心健康的不良方法來處理壓力，例如不要吸煙、飲用咖啡濃茶、自行購買成藥、賭博、過度上網、沉迷使用電子產品

‧多與家人或朋友傾訴，紓緩壓力。親友的鼓勵和支持，有助積極處理壓力

‧若出現與學習有關的問題或情緒困擾，不妨找父母、同學、師長或社工幫忙，解開心中困惑，積極解決困難和壓力

如欲了解更多精神健康資訊，可瀏覽「陪我講 Shall We Talk」網頁：shallwetalk.hk/zh

文：鍾燕群（衛生署健康促進處高級臨牀心理學家）