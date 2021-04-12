教你煮：涼拌蒟蒻三絲 美味滿足唔怕肥

【明報專訊】蒟蒻飯、麵，可否代替主食？香港中文大學營養研究中心註冊營養師施穎軒指出，雖然蒟蒻提供飽肚感，惟這種飽肚感覺「只是有食物在胃部，mechanical（物理性）覺得飽」；但蒟蒻淡而無味，進食未必能產生滿足感，「吃完一塊蒟蒻，仍有想進食的感覺」。

不宜完全取代澱粉質

他續稱，要達至真正滿足飽肚，需要有化學刺激，如進食富味道的食物，味覺有刺激，胃部才會向大腦發出滿足、飽肚的信息，令人暫停進食，故他不建議用蒟蒻完全取代澱粉質，如想用蒟蒻控制體重，可先按正常飯量進食，如吃一碗飯，仍不夠飽再吃蒟蒻，「不用再吃飯增加熱量，又可有飽肚感」。

為令無味的蒟蒻更有風味，烹調時常配以沙茶醬、麻辣醬等濃厚醬汁，令蒟蒻變得高卡高脂！想保留蒟蒻低卡優點，可棄用高脂醬汁，製作涼拌蒟蒻三絲。

■涼拌蒟蒻三絲（2人分量）

材料：

蒟蒻……200克

雞蛋……2隻

青瓜……1條

甘筍……1條

白芝麻……1茶匙

醬汁（共100毫升）：

豉油……4茶匙

麻油……2茶匙

蒜泥……4茶匙

白醋……4茶匙

熟水……40毫升

胡椒粉……適量

做法：

1. 將蒟蒻、甘筍切成幼條，用滾水加半茶匙鹽煮約5分鐘；撈起瀝乾水

2. 青瓜切絲

3. 發勻雞蛋，用一茶匙油煎成蛋餅，切絲

4. 將所有材料加入醬汁混合，灑上芝麻即成

營養成分：（1人分量）

熱量：176千卡

脂肪：10克

營養師貼士：

‧可多加蔬菜，利用其天然味道配合較淡味的蒟蒻

‧避免使用高脂、高熱量醬料，如砂糖、沙茶醬、麻辣醬及芝麻醬

‧改用低熱量調味料，如生抽、蒜頭、辣椒

‧可按喜好加入有天然香氣的香草，如芫荽

醬汁比較（每100克）

自製涼拌醬汁

熱量49克

脂肪5克

沙茶醬

熱量729克

脂肪71.8克

資料來源：註冊營養師施穎軒、台灣食品營養成分資料庫