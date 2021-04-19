醫言有理：基因測試 揪出病原快而準

【明報專訊】防控感染，準確診斷非常重要。傳統技術包括細菌及病毒培植或血清抗體檢測，一般需要相當長時間完成，費時失事。癌症患者扺抗力低，易受感染，病情容易快速惡化；迅速找出病因非常重要，有助對症下藥，令病者盡快藥到病除。

複製病毒基因百萬倍探測

醫學界已廣泛利用基因技術，準確診斷各種不同感染，新冠病毒測試是好例子；相對傳統技術，基因技術簡單易用，快而準。最常用的基因檢測技術乃「聚合酶鏈鎖反應」（polymerase chain reaction，PCR），將測試標本內的病毒基因迅速複製百萬倍，可探測微量病毒或細菌。

如病者有上呼吸道感染病徵，除新冠病毒之外，可即時進行「多重聚合酶鏈反應」測試（multiplex PCR），同時測試十多種常見病毒或細菌，包括「呼吸道合胞病毒」（respiratory syncytial virus）、「流感病毒」（influenza virus）、「副流感病毒」（parainfluenza virus）、「人類偏肺病毒感染」（human metapneumovirus）、「鼻病毒」（rhinovirus）、「腸病毒」（enterovirus）及其他毒性較低的「冠狀病毒」（coronavirus），快而準。

同時測試十多種病毒或細菌

「急性腦膜炎」（acute meningitis）屬急症，驗「腦脊液」（cerebrospinal fluid）可確診，「多重聚合酶鏈反應」測試亦有助及早找出病原，對症下藥。常見引發急性腦膜炎的病毒包括「巨細胞病毒」（cytomegalovirus）、「腸病毒」、「單純疱疹病毒」（herpes simplex virus）及「水痘帶狀疱疹病毒」（varicella zoster virus）；致病細菌則包括「流感嗜血桿菌」（Haemophilus influenzae）、「腦膜炎雙球菌」（Neisseria meningitidis）、「肺炎鏈球菌」（Streptococcus pneumoniae）、「豬鏈球菌」﹙Streptococcus suis）、「大腸桿菌」（Escherichia coli）及「李斯特菌」（Listeria monocytogenes）；最後還有屬真菌一族的「新型隱球菌」（Cryptococcus neoformans）。

類似「多重聚合酶鏈反應」測試亦可應用於診斷其他感染，包括「肺炎」（pneumonia）、「腸胃炎」（gastroenteritis）、「性病」（venereal disease）及「蚊媒疾病」（mosquito borne disease）等。

文：梁憲孫（血液及血液腫瘤科專科醫生）