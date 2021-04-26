知多啲：智利高接種率 為何難止疫情？

【明報專訊】以色列與智利同屬新冠疫苗高接種率國家。以色列現時新增確診數字持續下跌，並取消了不少防疫措施，相反智利自2月起大規模接種疫苗，確診數字不跌反升；兩地防疫結果為何大相逕庭？

堵截輸入源頭 減病毒傳播力

感染及傳染病科專科醫生林緯遜表示，若要遏止疫情，不能單靠接種疫苗或非藥物干預措施，必須多管齊下，還要堵截輸入源頭，亦要把病毒傳播力減低，將即時有效繁殖率（Rt）壓至≤1，即1名患者平均會傳染1人或更少，數字取決於是否存在變種病毒、多少非藥物干預措施，以及群體免疫水平等變化。根據香港大學公共衛生學院資料，目前（16日）本地個案即時有效繁殖率中位數約0.97。

「病毒傳播力愈高，所需要的群體免疫水平及非藥物干預措施便相應要愈高。」林緯遜表示，疫苗有效率、接種率與群體免疫水平息息相關，即使疫苗有效率為100%，也需要六至七成接種率才可達至所需的群體免疫水平（約70%）。科興整體保護效能相對低，若包括無徵狀感染，有效率可能會打折扣；接種率達100%都未必達到群體免疫水平。

而智利93%疫苗是科興，智利大學（University of Chile）研究發現，僅注射1劑科興疫苗，28天內保護力僅為3%。林緯遜解釋，智利約有760萬人接受了第1劑疫苗，但接受了2劑疫苗的人較少；加上市民忽略戴口罩和洗手，以及有新型變種病毒株傳播，導致智利接種率高卻疫情未止。

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