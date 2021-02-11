吾生有杏：院長醫生周記（147）：學醫，也是學做人

【明報專訊】「陳院長，我們會做個好醫生！」剛剛看着一班醫科畢業生穿上白袍，興高采烈地迎接人生新一頁。下筆之際正是文憑試開考的大日子，又將有一批醫科新生進入醫學院，成為明日的醫生。

「什麼人才適合學醫？」這是院長的必答題。多年來我見證了不同「類型」的醫生，有些視救急扶危為己任，終身任勞任怨卻依然敬業樂業。有些卻打從開始便入錯行，總是怨天尤人，或是只着眼個人利益。坦白說，我沒有水晶球，也不懂面相，不能夠預知哪個學生將來會成為好醫生。我覺得問題不是什麼「性格」適合學醫，而是什麼「心態」才適合走這條杏林路。我時常強調：「學醫，其實是學做人。」究竟如何可以從學醫去學做人？

【學謙卑】

每年的公開考試，只有成績最好的0.5%至1%的學生可以入讀醫科，能夠躋身醫學院的學生全都是「叻仔叻女」。學醫的第一課，就是不要因以往的勝利冲昏頭腦。在中學年代名列前茅，拿了多項獎項，並不代表入了醫學院便一帆風順。因為比自己更優秀的大有人在，要學習謙卑，倒空自己，在還有師長教你，還有機會去犯錯的時候，虛心接受別人的教導和提點。因為當你成為醫生之後，你背負的是別人的生命，任何微小的失誤都可能引致無可彌補的後果，所以我們必須以謙卑的心去終身學習。

【學修養】

現實生活中，一定有很多限制及不完善的地方，學醫正是提升個人修養的最好時機。求學時期，我們往往要面對種種「不合理」的人和事，經常有學生問：「為什麼要上這些沉悶的課堂？我將來要當外科醫生，為什麼要學這些既複雜又無關重要的知識？為什麼考試的題目是lecture notes沒有提及？為什麼不准許我們到這個病房？為什麼那個醫生的態度這般傲慢……」當我們面對不明白、不認同、不完善的事情，究竟是只顧埋怨、破口大罵，還是要學習如何從中提升自己？我們都希望可以改革制度，改變世界，但首先我們要學習進入這個世界，認識這個世界不完善的地方，才有機會去把它改變。學修養，就是要明白自己並不是這個世界的中心，要世界變得更美好，首先便要提升個人質素。

【磨練意志】

眾所周知，讀醫艱苦，學習壓力大，要吸收很多知識，考試範圍更是無遠弗屆。雖是如此，其實這是對身心很重要的鍛煉，當醫生便要學習如何管理壓力，管理時間。畢業後便發現讀醫的「艱辛」日子其實是杏林路上的「蜜月期」。當中挑燈夜讀的日子，覺得非常辛苦又見不到盡頭的夜晚，其實都是鍛煉自己的身心和毅力，為自己將來做好準備。

【同理心】

做醫生最重要的是要有同理心，能夠設身處地明白別人的痛苦，體會患者家人的憂慮。正如年輕的醫生不會有着老人家駝背和周身骨痛的煎熬，但他們需要明白長者的痛苦和限制。新一代的成長大多不會太艱難，要體會什麼是困苦無助並不容易，但唯有這種同理心，我們才可以不止「醫病」，更要「 醫人」。因此，醫學院都積極透過不同的方式和學習方法，讓學生對不同病患有更深的體會。

【放眼世界】

多年來香港的醫療水平能夠保持國際領導地位，是因為我們明白世界之大，願意向外學習及廣納人才。學醫便要認識自己實在太渺小了，我們需要放眼世界，把握機會到不同地方學習及體驗基層社會，提升個人的知識、眼界和胸襟。

學醫，其實是學做人，需要終身學習。

作者簡介：教學生、醫病人、做研究，中文大學醫學院院長陳家亮親筆分享杏林大小事

文：陳家亮

[健康]