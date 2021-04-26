養生帖：前列腺肥大 食療利尿補腎

前列腺病症，中醫一般按「小便失禁」處理，與三焦、肝、脾、腎有關，有濕熱型、瘀毒型等，需按寒熱虛實論洽。（vchal@iStockphoto）

【明報專訊】香港是世界最長壽的地區，隨年齡增長，身體健康問題就明顯增多，男性因前列腺增生（肥大）隨之而來的肝腎虧虛就顯得常見。

堵塞尿道致排尿障礙

前列腺是介乎膀胱與尿道之間的梨狀腺體，分泌前列腺素與精液。隨着年齡增長，前列腺功能逐漸退化，肥大甚至堵塞尿道引致排尿障礙、尿頻尿急、排尿乏力、尿後餘滴、性功能減退、陽痿，嚴重可能引起腎功能不全和前列腺癌變。50歲以上男士若出現反覆尿頻尿急、排尿乏力、尿後餘滴，應該及早考慮作前列腺有關檢查，包括驗血、肛檢、超聲波檢查和前列腺活體細胞檢測。但排尿困難並非前列腺肥大獨有病徵，必須臨牀鑑別。若發現無痛性血尿，前列腺特異抗原（PSA）檢測升高，就要考慮是否前列腺癌變。

前列腺癌是香港十大癌症之一，年齡愈大發病機率愈高，年輕人則要注意前列腺炎，尤其長期服用解痙藥人士。

預防前列腺疾患，可從生活和飲食做起：

◆生活方面

‧及時排尿，避免膀胱過度充盈

•忌煙酒。尼古丁影響膀胱神經反射，酒精影響膀胱功能；加上大量酒水令膀胱過度膨脹，一旦出現急性尿潴留，嚴重可導致腎功能衰竭

‧注意勞逸結合，適當運動有益身心健康

‧晚飯控制飲水量

◆飲食調理

忌食太多生冷肥膩煎炸辛辣之品。中醫藥治療應由註冊中醫通過辨症論處方藥物或推介食療。前列腺病症中醫一般按「小便失禁」處理，雖病在膀胱，但與三焦、肝、脾、腎有關，有濕熱型、瘀毒型等，需按寒熱虛實論洽。

食療推介：

1. 四君子湯

材料：黨參30克、雲苓15克、白朮15克、炙甘草3克

製法：4碗清水煎成1碗，溫服

主治：氣虛，排尿乏力

2. 杜仲核桃湯

材料：杜仲15克、核桃肉30克、瘦肉120克

製法：所有材料洗淨，加入700毫升清水，以大火煲滾，再轉文火煲45分鐘，調味食用

主治：腰疼腿軟乏力，排尿乏力，健忘

3. 三鮮茅根飲

材料：鮮茅根20克、鮮淡竹葉20克、鮮藕150克

製法：煎水代茶頻飲

功效：清熱利水，涼血止血。鮮茅根性甘寒，可清熱利尿，涼血止血；淡竹葉性甘淡寒，清熱利水，清心除煩；鮮蓮藕性甘寒澀平，可清熱涼血

適用：濕熱型人士，始濕熱蘊結，小便不利，赤澀疼痛或伴血尿

4. 蛇草薏仁粥

材料：白花蛇舌草100克、菱粉60克、薏苡仁60克

製法：將白花蛇舌草洗淨，加水1500毫升，煮開後再用文火煎15分鐘，去渣取汁；加薏仁煮至裂開，再加菱粉，煮熟後溫服

功效：清熱解毒，健脾利水；白花蛇舌草性甘淡涼，有清熱解毒、活血利水、通淋之效；菱粉性甘寒，和中養胃；薏苡仁性甘淡微寒，健脾利水

適用：瘀毒型人士

5. 核桃薜荔粥

材料：核桃仁50克、薜荔果（王不留行）15克、大米50克

製法：薜荔果煎水取汁，加入核桃仁、大米煮成粥，早晚分服，服用時可加適量白糖

功效：溫補腎陽，健脾益氣；核桃仁性溫甘澀，可溫補腎陽；薜荔果性甘澀平，有補腎固精、活血通經之效；大米性甘平，補中益氣和胃

適用：溫腎健脾，對腎陽不足、腰膝痛冷、小便不利者有效

文：溫淼祥（香港大學專業進修學院中醫臨牀中心及中藥房 註冊中醫）