親密關係：乳癌康復路上 夫婦「藝」力傳情

【明報專訊】「未患過癌症，又怎懂妥善照顧妻子呢？」有丈夫在參加藝術夫婦小組過程中，創作的全身自畫像，木口木面，展現照顧患有乳癌太太過程的難處與無奈；反觀太太的繪畫色彩斑斕，期盼完成治療後有色彩積極的人生。

過分照顧徒添壓力

姚先生（化名）一直在外努力工作，少有分擔家務，當妻子患上第三期乳癌時，眼見妻子從手術切除腫瘤到接受化療，因傷口和藥物副作用，抵受着不同的身心不適，包括嘔吐、疲倦、無胃口、皮膚出現紅疹、失眠和情緒低落等。他既心痛又擔心，由於自己不熟悉家務，又不懂煮飯，有時更會因照顧不周，惹怒妻子，於是盡量保持沉默，以避免爭吵，卻令妻子感到遭受冷落，埋怨不斷，令他更不知所措。

洪先生（化名）非常着緊妻子，他積極尋找不同方法和活動，希望太太積極嘗試，盡早康復，可是較內斂的太太感到有壓力。在一次共同創作陶泥時，丈夫塑造了一雙強而有力的手，剛好配合太太完成的笑臉，可是當兩件陶泥放在一起時，太太被那雙強大的手嚇怕了，頓時眼泛淚光，原來丈夫懇切關懷對她來說是無形的壓力。

根據香港癌症資料統計中心最新數據，乳癌是本港女性常見癌症首位，在2018年共有4618宗女性乳癌新症，平均每16名女性便有1人有可能患上乳癌。衛生防護中心指出，從1983年至2017年，女性乳癌的年齡標準化發病率有上升趨勢。

現時為乳癌病患者服務的單位包括：公立醫院癌症病人資源中心、香港癌症基金會、香港乳癌基金會、香港防癌會和癌症資訊網等。

有國際和本地文獻指出，配偶的支持對乳癌患者甚為重要，而配偶面對的壓力也不小，要有效克服疾病，雙方需要攜手面對。現時香港醫療體系以病人為中心，對家人和配偶的支援甚為缺乏，癌症照顧者面對的挑戰，值得社會關注。

相互理解 重建關係

洪先生聽到太太真摯的分享，他在夫婦合二為一的陶泥創作中，加了一條頸巾，寓意溫柔的關懷，他表示會調節自己的期望，尊重太太的步伐，而太太亦嘗試開放自己，多表達自己的想法。開組前，她以皇帝和妃子來形容夫婦關係，現在改為天秤，代表雙方平等共處。

姚先生在男女分組分享中，和其他丈夫透過畫作，表達作為照顧者的壓力和困難，看到近似的創意表達和聽到相同的景况時，頓時安心下來，原來自己不是如此差勁的照顧者。在大組分享時，姚太也明白到丈夫在照顧上有其限制和難處。

小組中夫婦都享受共同創作的經驗，並學習到如何用言語和非言語方式表達愛與關懷，他們均表示在繁忙生活中，會安排多些夫婦共處的活動，增進關係之餘，更可提升身心靈健康。相互理解和接納帶來新關係，夫婦只要坦誠溝通，互相協調，定能共同塑造康復後美好新生活。

文：張文茵（香港中文大學社會工作學系兼任講師）、馬麗莊（香港中文大學社會工作學系教授）