戶外抱石 多變考體能 過度用力 小心彈弓指

【明報專訊】抱石是運動攀登項目之一，特別之處是毋須使用繩索等工具也可一嘗攀爬樂趣，簡單方便，在香港愈來愈受歡迎。去年即使在疫情下，也有兩間室內抱石場開張，吸引不少人參與。

其實抱石並不限於室內，在戶外一樣可以玩。早前，有運動攀登教練在馬鞍山發掘了一個巨石陣，適合這項挑戰體能的運動，更舉辦「虛擬攀爬比賽」，讓一眾爬友在陽光下大展身手。室外與室內抱石到底有何分別？

岩石把手不明顯 邊爬邊找增難度

發掘馬鞍山馬大石澗附近這個戶外抱石場地的廖曉瑩（Angel）及駱志偉（Rocky），均是中國香港攀山及攀登總會的運動攀登教練，參與運動攀登逾20年，是本港的頂尖高手，熟悉各項運動攀登項目。他們解釋，戶外抱石和室內場的玩法差不多，都不用繩索，在矮身石牆上攀爬。不過Rocky說，室內場的牆上裝滿把手（holds）讓玩家攀爬，也可利用把手限制攀爬方向，設計出不同路線，提升難度與樂趣；天然牆上也有不同路線，但抱石時只以岩石的凹凸位置用作把手，未必十分明顯，玩家便要靠抱石指南（guide book）辨別各條路線。指南內一般會圖文並茂，介紹攀爬路線及難度等。惟指南只提供路線的攀爬方向，至於如何應用把手，則要靠玩家自行發掘。因此把手的運用，可說是戶外戶內抱石的最大分別。

Rocky補充，室內場的把手清晰易見，每條路線的把手數目固定，玩家動作也大同小異；可是攀爬天然牆時，雖然基本上每條路線都有些較明顯的凹凸位用作把手，但其餘把手便要靠玩家自行發掘。「路線上附近的岩石表面，只要你抓到，也可以用來作把手，所以即使同一路線，每人所用的把手和方法也可以有分別，要視乎技巧、身高及力量等因素。」他舉例，一些把手之間距離較遠的路線，身形嬌小的玩家未必能夠觸及，他們便需要在天然牆上發掘出更多把手，甚至要抓一些較細微的凹凸位，所需的技巧也不一樣，更考驗身體協調及平衡，變化較多，難度及趣味也較高。

新手宜室內操練 達V2級才挑戰

Angel補充，戶外攀爬通常需要較強體能，原因是室內場通常設有冷氣及舒適的休憩空間，讓玩家較快回復體力；相反戶外場地易受天氣影響，例如近日又熱又濕，體力消耗較快。因此她建議初學的爬友先在室內學習，擁有一定的體能及技巧，最好達V2程度（抱石路線難度由V0至V16，數字愈大，難度愈高）才嘗試戶外抱石。到戶外時，也別急於越級挑戰難度，應由能力範圍內的路線開始，以防體力不支而受傷；最好是有教練在場。

在香港，可以玩戶外抱石的地點有好幾個，包括荃灣蓮花山及石澳。馬鞍山這個場地則是今年初Rocky和Angel行山時發現，並在附近逾20顆巨石上，規劃了100條路線，難度由V0至V10不等。他們更為此舉辦名為「rock fun」的虛擬攀爬比賽，形式類似虛擬跑，玩家報名後可獲抱石場guide book及一些紀念品，之後在3個月內自行前往場地攀爬，每完成1條路線便獲取分數，難度愈高，分數也愈高，之後向大會網站登記，至比賽完結時累積分數最高的便成為贏家。Angel解釋由於疫情關係，未能廣邀爬友一起來認識這個新抱石點，因此舉辦此活動。活動一出，反應熱烈，現時約有150名參加者。活動將在5月中結束，有興趣者可瀏灠IG︰rockfun_hk。

文：許朝茵

編輯：梁小玲

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