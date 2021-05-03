過激自慰 體內異物案大增 性教育 父母跟互聯網鬥快

性好奇——年輕人在青春期對性特別好奇，如在網上接觸色情資訊，又未有足夠和正確的性知識應對，隨時做出傷害身體的行為。（設計圖片，模特兒與本文提及個案無關，Zhuang Ziyi@iStockphoto/明報製圖）

【明報專訊】最新一期《香港醫學雜誌》刊出兩宗青少年將異物塞入體內的事件，有12歲男童將逾70厘米長電線塞入尿道，又有15歲少年將10厘米長的洗頭水樽塞入肛門。報告提及，疫情期間體內異物案例增加，半年內有近20宗。

將異物塞入體內固然危險，惟背後反映青少年太悶尋刺激？還是與青春期性好奇、性教育不足有關？

性好奇不敢問父母 匿埋睇匿埋試

接連有青少年把異物放入體內，東華學院醫療及健康科學學院院長、性治療師邱貴生估計，青少年有此行為，或受好奇心驅使、追求刺激、希望發泄等因素有關；加上疫情下青少年長期留在家中，多了機會接觸網上資訊，有可能「做copy cat」，未有考慮後果；及至發現未能取出異物，才找醫生求助。身兼性治療師的外科專科醫生姚志鵬補充，未知上述個案是否與性需要有關，但做出這類行為「一定有誘發原因」，青少年在青春期對性特別好奇，在網上接觸到色情資訊，又不敢與父母、師長討論，「多數自己匿埋去睇、去試，甚至自慰」。這些行為會隨時間、經驗而升級，「不會一下子就放異物入體內，一開始只是看成人影片（AV），再接觸不同類型、性喜好的片種，才會令他們有進一步行動」。個案反映時下青少年接觸性資訊增多，惟未有足夠和正確的性知識應對，可見香港性教育仍有不足。

《學校性教育指引》24年無修訂

「香港的性教育很不ok。」姚志鵬直指，性教育只集中在安全性行為，如不要有性病、意外懷孕等，偏重於談及性有可能帶來的負面影響，「只是靠嚇，希望令青少年不要做」。大部分學校性教育課不足，而《學校性教育指引》自1997年由教育署（現為教育局）編訂後，更是24年來未有修訂。另外，華人社會風氣較保守，不少家長均認為性是禁忌（taboo）。青少年面對性疑惑，未有足夠和正確資訊，導致他們容易做出錯誤、傷害自己的行為。

了解自慰原因 助建正確性價值觀

姚志鵬補充，性不止是實際行動（act out），亦包括性幻想。惟目前性教育只停留在處理行為層面，如提醒青少年不要自慰太多、如何控制自己的性需要等，未有了解他們自慰背後的原因，未能幫助青少年建立正確的性價值觀。

姚舉例指，曾有一名成年男士求助，他要靠觀看強姦情節的AV自慰。細問之下發現，原來他兒時曾被女教師冤枉，導致自我形象低落；當他觀看強姦情節的AV，可以獲得「權力」的感覺。要處理以上個案，性治療師先要理解求助者對AV類型的喜好，「知他們睇開咩，才可以知道其心理變化、性幻想在哪」，教導他們正確面對不如意事情的方法，令他們在心靈上有滿足，方可避免以錯誤方法解決問題，如一天數次自慰減壓。

文：姚穎彤

統籌：鄭寶華

編輯：梁小玲

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