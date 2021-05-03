性教育：持開放態度 用「潮語」與子女談性

從小教育——家長應及早抱開放、大方態度與子女談性，亦可用貼近年輕人的語言，令子女較易接受。（FilippoBacci@iStockphoto）

【明報專訊】受荷爾蒙影響，青少年對性充滿好奇，互聯網由解答性疑難至觀看色情影片，成為他們親密伙伴。惟網上資訊未必正確，或令他們吸收錯誤信息。面對孩子的性疑惑，家長如何應對？

知道父母不保守 遇問題願分享

外科專科醫生姚志鵬不諱言，現今資訊發達，「點會無（接觸色情資訊），除非你唔畀手機佢」！作為父母應抱持開放態度對待性教育，不要避談性話題，「不應以為子女沒有提及自慰，代表他們沒有做」。

身為父親的姚志鵬認為，良好性教育要有信任為基礎，應從小建立，在孩子接觸前已告訴他們正確的性知識，「同他們鬥早」。孩子踏入青春期，父母亦應大方、用貼近青少年的語言，與子女談性，「我都會問個仔：『你呢排睇開咩AV？喜歡睇日本定歐美？』」，讓孩子知道父母不是傳統、保守，遇到問題時才願意和父母分享。

教尊重身體 避免睇錯誤資訊

性治療師邱貴生指，華人家庭較保守，青少年「ready好」去接受性資訊，但家長總感覺自己脫節， 「唔知點講」。作為家長，最重要是令青少年明白有性需要、性衝動是正常行為，亦可以教子女用其他方法解決性衝動，如出外走走，將注意力放在其他地方。

他表示，性教育應是一生的教育，家長應讓子女學會保護身體。若發現子女最近多留意色情資訊，或者鬼鬼祟祟「匿在房間」，需要找機會與他們傾談。不少家長會感尷尬，惟應明白「青少年對性有興趣是人生必經階段，不等於一定要發生性行為」，應持開放態度教導子女如何尊重身體。

他建議，可利用坊間可靠教材，如家計會短片作引子，「不是叫他們不要自慰，反而一起去了解背後原因」，避免孩子上網閱讀錯誤資訊。家長如發現孩子沉迷自慰，甚至以此作為處理壓力的方法，應盡早尋求專業人士協助。

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