吾生有杏：院長醫生周記（148）：兒時點滴

【明報專訊】小時候，一家人住在牛頭角廉租屋邨的一個小單位。當年的公共房屋沒有梗房，用現在的術語就是「開放式」單位（studio flat）。於是爸媽便用木板間出一間睡房。當年的板間房空氣也算流通，因為頂部都是打通的，而我和弟弟則做廳長，一張紮實的鐵碌架牀給我打造了一身硬骨頭。

由於地方淺窄，家俬是多功能的。一張正方形鐵枱是我和弟弟日間做功課的書桌，晚上它便變身成一家人的飯桌。當然，晚飯後它又打回原形，我又被迫返回原位繼續「服刑」。每天學校的功課總像千層榚般厚，我不明白為什麼要溫習那些「艱辛」及「沉悶」的課本；加上我的集中力屬於超低一族，所以我自小習慣捱更抵夜，因為不能完成功課的後果非常嚴重，只有「加監」，沒有「緩刑」。現在回想過來，我當年就讀的小學其實是鍛煉未來醫生的搖籃。

沒有金錢，沒有娛樂，生活過得簡樸。偶爾爸爸帶我們一家人到觀塘銀都戲院看電影，當別人觀賞Gone with the Wind、Doctor Zhivago、West Side Story，我們的選擇卻是《智取威虎山》、《紅色娘子軍》、《白毛女》，引用現今觀念，我應該自小接受了國民教育。觀賞電影後的節目便是到裕民坊的中匯國貨公司，還記得當年爸媽用了多年的積蓄買了一個心愛的小花瓶，可是不久之後我在家裏踢球，把他們的這個至愛打個粉碎，之後所發生的「可歌可泣」劇情……那個還是不好說吧！

兩件白糖糕 盡顯簡單是福

媽媽怕我跑到球場容易學壞，所以經常把我困在家裏。除了做功課外，我還會協助媽媽「剪線頭」。為了幫補家計，媽媽每天都從工廠取了一袋又一袋的衫褲回家，那個腳踏衣車便是家裏一個重要的經濟來源。我自小學習做生意，清除100件衫褲的線頭便可以掙取半毛錢，多勞多得。

掙了錢便要找機會享受一下辛勞的回報，當年經常有流動小販背着擔挑，跑到屋邨各層售賣零食，而我最喜愛的便是新鮮爽口的「白糖糕」，一張白紙包着兩件白色三角形、入口鬆軟有彈性的甜糕，亦標誌着我努力工作的成果，這傳統美食盡顯何謂「簡單是福」的道理，到現在仍令我非常回味。

「那些年」只是上一輩甜酸苦辣的回憶，用作茶餘飯後的話題。時代變了，現今居住空間不比以往大，但物質卻比以往豐富得多，只是更多的物質卻帶來更難填滿的空虛。以往是追求物質的世代，現今卻是一個「後物質主義」的年代。不論是屬於什麼年代的人，既然活在同一天空下，就讓我們學習共融、互諒吧。

作者簡介：教學生、醫病人、做研究，中文大學醫學院院長陳家亮親筆分享杏林大小事

文：陳家亮

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