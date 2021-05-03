知多啲：類固醇濃度低≠藥效弱

【明報專訊】面上出現丘疹、膿頭、發炎，以為是濕疹作怪，塗上類固醇藥膏，炎症看似消退，豈料是患上玫瑰痤瘡，皮膚及性病科專科醫生丘潔怡提醒，玫瑰痤瘡患者塗類固醇藥膏會「愈搽愈衰」。

養和醫院家庭醫學專科醫生鄭嘉怡表示，有病人到藥房買藥膏，「給職員看看手或面，說是想配藥膏。病人不清楚藥膏的成分，初時用後覺得效果幾好，但久而久之搽了多遍，就發覺有問題。他們求醫時也帶來藥膏，一看原來是類固醇藥膏！」另外，有病人雖然知道是類固醇藥膏，但以為濃度低就安全，「誤以為0.01%較1%濃度低，忽略藥物本身的強度」。她以hydrocortisone acetate 1%為例，屬於輕效外用類固醇；另一款clobetasone butyrate 0.05%雖然濃度較低，藥效反而較前者強。值得一提，兩種藥物都須在藥劑師監督下購買。

油劑水劑乳劑 視乎位置

丘潔怡補充，若以同一成分相比，尤其在皮膚摺位如腋下、腹股溝位置，油劑（ointment）類固醇藥膏吸收較明顯，因此副作用有可能高於乳劑（cream）類固醇藥膏。臨牀上，會考慮實際需要和情况而決定用何種強度和劑型。譬如患處在頭皮，若需要外用類固醇，處方油劑會使頭髮變得「油𥹉𥹉」，病人也不會願意用；通常會處方水劑（lotion），容易乾且方便處理。