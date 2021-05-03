「力從地起」 保平衡防拗柴 足底筋膜助穩步「舉足輕重」

常見運動創傷——「拗柴」嚴重程度視乎受傷一刻的受傷機制，即什麼動作、什麼平面扭傷，以及關節位置和所承受的衝擊力。（設計圖片，Prostock-Studio＠iStockphoto）

【明報專訊】「拗柴」是可以預計，亦可以預防。

拗柴，學術名稱為足踝扭傷，是常見下肢傷患。有運動科學研究指出，在眾多運動創傷中，拗柴佔約三成，當中30%至40%患者出現慢性足踝不穩定（chronic ankle instability），即感覺踝關節「鬆」、「無力」、「唔穩陣」，繼而導致重複性足踝扭傷（recurrent ankle sprain），即「翻拗」。

要預防足踝扭傷，先要明白「力從地起」的概念。

三四成患者足踝不穩易「翻拗」

拗柴，以內翻足踝扭傷（inversion ankle sprain）佔85%以上，受傷結構主要為前距腓韌帶（anterior talofibular ligament，ATFL）、跟腓韌帶（calcaneofibular ligament，CFL ）和後距腓韌帶（posterior talofibular ligament，PTFL）。餘下15%是外翻足踝扭傷（eversion ankle sprain），導致三角韌帶（deltoid ligament）受傷。

受傷嚴重程度視乎拗柴那一刻的受傷機制，即什麼動作和平面中扭傷、相關關節位置及所承受的衝擊力等。當中韌帶扭傷可分為3級：

‧第1級：韌帶結構受損但沒有撕裂，足踝活動能力沒有大影響，但會出現輕微疼痛和腫脹。

‧第2級：韌帶結構約30%或以上撕裂，受傷部位出現腫痛，其後出現呈紫紅色的瘀血；足踝活動力受局部影響，且難於承受體重站立和步行。

‧第3級：韌帶結構完全撕裂，受傷部位出現嚴重痛楚、腫脹和皮下出現瘀黑；活動力大受影響，可能不能或極難承受體重站立和步行。

拗柴康復速度和程度，取決於受傷嚴重度，也受限於患者關節結構位置、柔軟度、肌力、神經肌肉控制和整個身體活動模式（movement pattern）。若是「翻拗」患者，康復程度則受限於之前受傷和康復程度，復康訓練是否全面，足踝功能性是否達到相應要求。文職工作者的復康目標，是日常生活走動無痛便足夠；而運動員要求較高，訓練也需要針對該項運動模式。

平衡力差 肌肉反應遲緩屬主因

要預防足踝扭傷，先要明白「力從地起」的概念。腳掌是接觸地面第一點，其結構複雜，共26塊骨及30多個關節。當中足底筋膜肩負着「舉足輕重」的功能！足底筋膜是足部「避震器」，透過絞盤機制（windlass mechanism）使足弓在步行時變得穩定，同時也吸收雙腳着地時因體重所造成之衝擊力。足底筋膜具有不同的感受器（sensory receptor），包括對壓力分佈、震盪、冷熱、針刺或輕觸等感覺，而各種感受器接收不同信息。若那些感受器失調失效，影響足底小肌肉，甚至整個下肢的發力模式，會直接影響平衡力。平衡力不足或肌肉反應遲緩，往往是拗柴的主要原因。

文：梁佑文（香港物理治療學會會員、註冊物理治療師）

編輯：林曉慧

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