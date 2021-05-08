知多啲：無萬能leggings 針對用途選布料剪裁

【明報專訊】大熱天時做運動，很多人選擇排汗快的leggings。香港理工大學紡織及服裝學系副教授葉曉雲指出，一般leggings布料以人造纖維如尼龍（nylon）或聚酯纖維（polyester）為主，排汗速度較棉質快；當中polyester較耐用，nylon則較軟身舒適，也較易染出亮麗的色澤。坊間也有些leggings以棉質為主，雖然排汗能力不及人造纖維，但物料較舒適，若在冷氣間做低強度運動，流汗不多，可考慮棉質。除物料外，在設計上也可提升排汗功能，例如在褲管的部分布料用上網紗或做出小孔，均有助排汗。

褲管網紗、小孔助排汗

另外，選購leggings時也要注意彈性，部分會加入彈性纖維（spandex），成分愈高彈力愈好；但spandex很脆弱易斷，布料的spandex成分愈高，便愈易破爛，所以一般所用的比例最多約30%。葉曉雲補充，選擇時應按每項運動的需要，一條leggings未必完全適用於所有運動。舉例做瑜伽時，很多動作需要雙腿交疊，所以leggings布料不能太滑，否則難以完成動作。再者，瑜伽leggings大多是高腰設計，避免做彎腰等動作時褲頭向下滑，減少走光風險；相反，跑步leggings少有高腰款式，由於要重複提腿，膝蓋位置不可太緊，最好以立體剪裁增加靈活度。

值得一提的是，有些女士為了著leggings時不會顯現內褲邊痕，而選擇不穿內褲，葉曉雲不贊成。因為女士陰部總有些分泌物，除非褲襠位置用上棉質，才可以考慮不穿內褲；否則人造纖維沒有吸水功能，未能保持乾爽，容易滋生細菌。如不想顯現內褲邊痕，可考慮坊間一些標榜無痕設計的內褲。

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