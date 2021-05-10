硅藻土有微粒 小心食物「加料」

【明報專訊】硅藻土近年大行其道，最常見是地墊，還有餐具造型的硅藻土吸濕蛋，更有廠商以硅藻土為油漆材料。是否有效？是否安全？

地墊——易傳播皮膚病

理大應用生物及化學科技學系副教授兼副系主任容家富指，雙腳印在硅藻土地墊，有「速乾」效果，數秒間吸走水分變得乾爽。惟皮膚及性病科專科醫生陳俊彥提醒，一家人共用硅藻土地墊，可能引致真菌、細菌感染。因每個人都在地墊上停留，「是一個幾好的途徑去傳播病原體」；若其中一人有皮膚癬、灰甲等問題，在地墊上會留下真菌，傳染他人。

陳俊彥建議，如洗澡後想印乾雙腳，可以毛巾代替硅藻土地墊，「分開一人用一塊，用完清洗最好」。在廚房、廁所等地方每天以1:100漂白水清潔，避免留有真菌；亦應每星期兩次，以1:100漂白水清除牆身、家具的霉菌，杜絕人與人之間的真菌傳播。

餐具——有粉末剝落風險

放在調味料防潮的硅藻土餐具，容家富指吸濕原理就像「將烘過白米加入調味料中」。惟他提醒，硅藻土粉末有可能剝落，難以被發現，進食或有未知風險。若要為食材吸濕，建議選擇專為食物吸濕而設的吸濕包；亦可從控制環境濕度着手，如在調味料櫃內加設吸濕盒，「毋須接觸食物，亦毋須每一樽都放一個（吸濕包），更有效改善濕度」。

油漆——可控制濕度

新推出的硅藻土油漆，容家富認為其最大作用不是吸濕，而是控制室內濕度：濕度較高時可吸走水氣，濕度較低時則可釋放依附在硅藻土的水分，提升濕度。

部分硅藻土油漆聲稱具防霉功能，容指，乳膠漆主要透過加入防霉劑（anti-mould agents），抑制霉菌生長，甚至殺死霉菌；而部分硅藻土油漆則有加入強鹼性材料漆喰，理論上亦可抑制霉菌滋生。惟消費者應留意強鹼性材料的含量、保養方法。

他提醒，縱硅藻土不屬致癌物質，但屬體積較小可經空氣傳播（airborne）的粉塵；擔心若在屋內大範圍用硅藻土油漆，並有粉末掉出，或增加空氣懸浮物，「不論是否致癌，吸入懸浮粒子都對肺部不好」。