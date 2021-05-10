醫言有理：心臟驟停 原因多籮籮

【明報專訊】最近有多宗接種新冠疫苗多天後猝死的個案，專家仔細評估後，認定病例與疫苗接種無直接關係，毋須擔心。

心臟活動突然停止，血管內血液停止流動；如未能及時搶救，有即時生命危險。「心臟驟停」（sudden cardiac arrest）多由嚴重心律不正所引發，包括心室顫動（ventricular fibrillation）及心室性心搏過速（ventricular tachycardia），常見病因是冠心病（coronary heart disease），還有其他結構性心臟病（structural heart disease）包括心肌病（cardiomyopathy）、嚴重高血壓（severe uncontrolled hypertension）、心肌炎（myocarditis）及二尖瓣脫垂（mitral valve prolapse）等。

原發性心律不齊綜合症（primary arrhythmia syndromes）屬罕有病，患者心臟結構正常，心律卻容易出現失調現象，包括先天或後天長QT綜合症（long QT syndrome）。

年輕運動員胸口受到撞擊，例如球類運動出現意外，可導致心室顫動，引發突然死亡，又稱心臟震盪（commotio cordis）。

嚴控三高 戒煙酒 預防冠心病

心臟驟停，冠心病是主因。因此，預防冠心病非常重要；必須嚴格控制血糖、血壓和血脂。除藥物治療外，適量運動和小心控制飲食同樣重要，同時切忌抽煙及酗酒。

針對個別高危病者，可考慮在心臟之內設置植入式心臟復律除顫器（implantable cardioverter-defibrillator）；整個系統包括一條經靜脈放入心臟的「電極」（electrodes），「電極」同時具備「感應」（sensing） 及「起搏」（pacing）作用；另外一條「除顫電極」（defibrillation electrodes），還有一個置於鎖骨下方皮下組織的「脈衝產生器」（pulse generator）。新一代的植入式心臟復律除顫器更具多種功能，包括監測心跳及儲存資料；「同步或非同步的電擊」（synchronized or unsynchronized shocks）有助心臟恢復正常心搏，「超速起搏」（overdrive pacing）亦可有效終止致命的心室性心搏過速。

文：梁憲孫（血液及血液腫瘤科專科醫生）