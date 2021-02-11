40歲WFH半年 增磅逾10公斤 生活重整逆轉三高

少飲為妙——飲酒增加患上多種癌症的風險，不論是啤酒、葡萄酒或烈酒，應少飲為妙。（a_namenko@iStockphoto）

多菜少肉——不論是自家煮或叫外賣，都應遵守少鹽少油少糖和多菜少肉的健康飲食原則。（MarianVejcik@iStockphoto）

生活規劃——職業治療師透過引導和生活規劃，幫助受助者「生活重整」，因應每個人背景、崗位、喜好，建立自己喜歡、可行而又能持續的健康生活模式。（作者提供）

運動習慣——成年人一星期應有150至300分鐘中強度運動，大家要因應生活規律和興趣，建立運動習慣。（設計圖片，模特兒與本文個案無關，visualspace@iStockphoto）

【明報專訊】對付「三高」，基層醫療目的是提升市民對健康認知和管理能力，職業治療在這方面扮演重要角色。

職業治療強調個人喜好，透過「生活重整」，讓受助者選擇覺得有意義及重要的活動，為自己定下短期計劃和長期目標，實踐健康生活，改善健康。

「陳先生，恭喜發財，祝你牛壯力健，心想事成！」陳先生聽到鄰居祝福，心想：「唉，『牛壯力健』，可惜事與願違！」原來年尾大掃除時，陳先生突然暈一暈，本以為是小問題，休息一下便沒事。然而情况一直未有改善，他到診所求醫，發現「三高」，即高血壓、高血糖和高膽固醇。陳先生才40歲，這消息對他來說，實在震撼！

醫生轉介陳先生到職業治療部，希望從日常生活入手，幫助他實踐健康生活習慣，改善健康情况。其實，非藥物治療方案對慢性病十分重要。

跟陳先生詳談後，找到了「元兇」。原來陳先生是室內設計師，疫情期間，大部分時間留家工作，很少出外，半年間體重增加了10多公斤！因工作時間長，一直沒有運動習慣。疫情前，他多數在外用膳，喜愛味濃和煎炸食物；而且工作需要應酬，時有飲酒飯局，他亦有超過10年吸煙習慣。他一直把工作放在第一位，忽略了生活上其他領域的重要，令健康出現警號。

依喜好建可持續健康生活模式

陳先生的情况相當普遍。現今世代，得到健康資訊並不困難，但要改變陋習、建立良好作息並持之以恆才是最大難題。如果大家想健康一點，要先了解自己固有生活模式，如有不良習慣，就應及早改善。職業治療師透過引導和生活規劃，幫助大家「生活重整」。按每個人的背景、崗位、喜好，建立可行而又能持續的健康生活模式。「生活重整」是職業治療一項重要服務，概念包括：

‧了解生活問題或是可改善地方

‧定出合理期望目標和改善方案

‧增强對逆境的處理，感受喜樂

‧發展自己喜歡做的事和養成習慣

‧重新建立健康生活模式

職業治療師首先讓陳先生看到不良習慣與健康有何關係。「三高」屬慢性疾病，而慢性疾病風險因素主要是不良生活習慣，如不良飲食習慣、運動量不足、作息不定時、吸煙等。就從這幾個風險因素出發，為陳先生提供一些建議，減低患上慢性病風險。

1. 體能運動 從家務做起

過去一年，大家留家時間增加，減少外出。即使有運動習慣的人，也因疫情而暫停。不過，運動對健康極為重要，根據世界衛生組織建議，成年人一星期內應有150至300分鐘中強度運動。

其實，從體能消耗角度，日常家務也可以代替中強度運動。代謝等值（Metabolic Equivalent，MET）是形容不同體能活動的強度指標。1 MET是靜止狀態的體能消耗。非靜止狀態MET範圍是從最低1.5METs到最高20METs。輕型家務，如洗碗碟、掃地、吸塵、抹地、煮飯等，約消耗3至4METs，相等於輕中度體能運動。繁重家務，如出外購物、抹窗、洗刷浴缸，則可消耗4至10METs，相等於中等強度體能運動。另一方面，日常家務安排涉及對大腦認知能力的需求，特別是工作記憶、先後排序、計劃等執行功能。所以，家務不但清潔家居，又可消耗體力，鍛煉腦筋，相得益彰。

還有，大家外出購物時，不妨選擇行樓梯，既有助延緩骨質流失，亦可維持肌肉力量和心肺功能，對保持理想體重有一定幫助。可考慮佩戴能評估活動量及計算體能消耗量的智能手表。有研究文獻證實，以生活方式導向的職業治療，可以改善長者精神健康、體能健康和認知功能，更可以減低健康狀况下降及跌倒風險。

陳先生一直沒有運動習慣，我建議他先從家務做起，逐步增加日常體力的消耗量，繼而因應自己興趣，重踏單車作為運動習慣。

2. 良好飲食 少肉少鹽少油少糖

疫情期間，大家多了食外賣。外賣快餐多是高鹽、高糖、高脂、多肉少菜、煎炸為主，菜式並不健康。

建議參考健康飲食金字塔，選擇食物時，分量最多的應是穀物類，其次是蔬菜類，以及小量肉類。烹調應以蒸、焯、焗或少油快炒為上；不要額外加添如餐桌鹽、辣椒油、蠔油、醬汁等調味料，因過量鹽分會影響血壓，增加患上心血管疾病風險。俗語說「食得是福」，應是食得健康才是福！

以陳先生為例，他半年重了10多公斤，主因是缺乏運動和不良飲食習慣。疫情前，他主要在外用膳，而疫情期間則以外賣為主，一直沒有健康飲食觀念。他要改變不良飲食習慣，明白少鹽少油少糖和多菜少肉的重要，為了一家人健康付諸實行。

3. 穩定時間作息 早睡早起

疫情下留家時間多了，大部分人的活動都比較靜態，如看電視或上網，當中還可能吃零食、喝汽水。此舉不但令體重增加，更可能導致高血壓、高血糖和高膽固醇等問題。還有，在家工作沒有固定工作時間，大家可能會把工作推到晚上，因而推遲睡眠時間，打亂睡眠規律，影響睡眠質素。

陳先生是室內設計師，以往工作時間很長，並長時間使用電腦。疫情期間他留家工作，日夜顛倒，他需要正視問題，就算留在家中，也應保持穩定作息時間，盡量養成早睡早起習慣。

4. 戒煙戒酒 發掘新興趣

自疫症爆發，口罩成必需品。吸煙要脫下口罩，不但增加感染風險，更會損害身體健康。另外，疫情下酒吧成為高危地方，酒吧限制營業，間接令大家減少飲用酒精。世界衛生組織把酒精列為第一類致癌物，與煙草屬同一類別。飲酒可增加患上多種癌症的風險，所以不論是啤酒、葡萄酒或烈酒，還是少飲為妙。

陳先生定下戒煙戒酒的目標，但要戒掉10年習慣並不容易，職業治療師會透過認知行為治療或導引方式協助。過程中，讓陳先生明白吸煙對自己和家人的壞處，並作出適合自己的行動計劃；同時助他發掘新興趣和習慣，減低再次吸煙機率。

文：黃家強（香港理工大學康復治療科學系臨牀導師（職業治療））

編輯：梁小玲

facebook @明報副刊

明報健康網：health.mingpao.com

電郵：feature@mingpao.com