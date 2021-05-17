醫賢心事：發脾氣=有情緒病？

【明報專訊】發脾氣是一個很複雜的問題，它可以是情緒病徵狀，亦可以是性格的一部分。

可以是性格一部分

很多情緒病也使人容易發脾氣。抑鬱症患者因為沮喪，容易憤怒；例如，產後抑鬱的媽媽容易在照顧孩子過程中，因為壓力而遷怒於孩子。焦慮症患者因為情緒繃緊，當遇上預期以外的事情時，便容易因為緊張、不知所措而變得暴躁。躁鬱症患者在躁期時心情會亢奮、暴躁，因而容易跟別人起衝突。這些都是常見情緒病例子。患者性情改變，跟以前不一樣，而這些情緒會對患者產生負面影響，使工作或是人際關係出現問題。

下屬性格 也影響上司會否發脾氣

但除了以上例子，亦要強調，發脾氣不一定是情緒病。相信大家也遇過事事挑剔的上司，動輒便對下屬發脾氣。很多上司處事要求高、性急，這些都是性格的一部分。完美主義者覺得做事就是要完美，因此，容易覺得別人做得不夠好而發怒。雖然這些性格特質亦容易衍生出情緒病，但要分辨出是否情緒病，除了暴躁外，亦要看看有沒有其他徵狀，例如睡眠、胃口、集中力等有無出現問題，當事人有無覺得困擾，有無帶來生活上的影響等，亦要看看情緒是否在不同的場景（例如跟朋友、家人，或是跟別的同事相處時）亦出現問題。

以上例子，除了上司本身的性格外，原來下屬的性格亦會跟上司互動，反過來影響上司會否對某下屬發脾氣。研究顯示，如果火爆上司面對兩個下屬，一個溫文，一個暴躁，上司對溫文的下屬比較容易發脾氣。原來這是因為大家都會比較喜歡跟自己個性相近的人相處。

結論是，發脾氣只是一個表面徵狀，要整體考慮該人原本的性格、徵狀的廣泛程度和對患者的困擾、影響等，才能分析出背後的原因。

文：何浩賢（精神科專科醫生）