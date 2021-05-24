古今互通：「肥甘厚味」易積熱 爆瘡體臭小便濁

【明報專訊】針對今時今日的健康飲食觀念，現代人提倡少糖、少鹽、少油。以中醫理解，含糖量高的甜食及肥膩油多的食物，可歸納在五味中「甘味」的範疇。過量進食這些食物，首當其衝會影響脾胃功能，引起食滯、胃脹。當脾胃運化能力變差，飲食及水液的代謝能力欠佳，便會引致痰、濕一類病理產物形成，妨礙氣血流通，便會導致像肥胖、糖尿病、冠心病等現代都市病。

而且甘甜的食物大多含豐富熱量，在中醫見解屬性傾向濕熱，多吃甜食和油膩的「肥甘厚味」食物，令身體容易積熱，繼而出現暗瘡、皮膚油脂分泌增多、體臭、濕疹、小便混濁、大便黏爛臭穢等濕熱表現。

謹和五味 過度執著致焦慮

鹽分高食物味道偏鹹，過食鹹味食物不僅會令人口乾，從現代理解由於體內的鈉增加，為維持體內電解質平衡需要相應增加體液的容量，於是會使血壓上升和增加心臟的負擔，形成水腫、高血壓、心力衰竭的後果。

日常吃到各式各樣的食物，每種食物都有各自寒熱、五味屬性。對於身體健康基本正常、體質相對平和者而言，他們只需做到飲食組合中的寒熱、五味大致保持均衡，不偏吃某一類屬性的食物，便可達到「謹和五味」。毋須過分擔心飲食對健康影響而太過計較每種食物的寒熱五味屬性，在飲食搭配細節上大費周章，過度執著，否則容易引致精神緊張和經常焦慮不安，對健康不利。中醫的養生觀重視平衡及和諧，在飲食上「謹和五味」屬於一種態度和藝術，並非是指一種具體方法。

對於長期病患者或體質有明顯偏頗者而言，他們應該根據自己體質及所患疾病之辨證，安排合適飲食，如證屬陰虛燥熱的消渴患者，宜少吃辛熱助火及甘甜肥膩的食物；證屬腎陽不足的消渴患者，除少吃肥甘厚味及甜食，亦應少吃苦寒生冷食物，以免加重病情。如果對自己的體質及所患疾病的屬性有疑問，建議向中醫查詢。