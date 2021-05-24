養生帖：一湯一穴 擊退腰痛

腰痠背痛——久坐不動易致腰痠背痛，中醫介紹一湯一穴擊退痛楚。（Chris_Paris@iStockphoto）

【明報專訊】現代人常因勞損退化或久坐不動導致腰痠背痛，中醫臨牀屢見不鮮，辨證常屬氣滯血瘀，肝腎不足，中醫治療注重「活血化瘀，溫經通絡，補益肝腎」。下面介紹一湯一穴，助大家擊退腰痛，企臥輕鬆。

補肝腎 壯筋骨

一湯：北芪巴戟杜仲燉羊肉（1人分量）

材料：巴戟天5克、杜仲5克、北芪3克、羊肉100克、生薑2片

製法：將杜仲洗淨，加適量水浸泡15分鐘後煎煮15分鐘，取汁備用。巴戟天、北芪洗淨。羊肉洗淨切塊，加薑片汆水去除血水。將巴戟天、北芪和羊肉放入燉盅，加入杜仲汁和適量清水，武火煲沸，改文火燉2小時，加鹽調味即成。依口味可適量加入枸杞、陳皮或蜜棗等配料，如不喜羊肉可改用豬瘦肉

功效：本湯品有「補肝腎，壯筋骨，止腰痛」之良效

按壓經外奇穴紓緩

一穴：腰痛點

本穴屬於經外奇穴，屬於針灸學理論中「遠端取穴法」及現代生物全息理論應用，對治療腰痛病有很好療效。針灸臨牀上經常針刺腰痛點，而平時用於自我按摩保健調理腰痛症狀，也十分適合。

本穴如下圖所示，取穴時手掌平放，分別在掌背第二、三掌骨和第四、五掌骨之間，仔細地按壓，尋找最痠痛的點。定位後按壓，可適當加力，按壓5到10分鐘，對紓緩腰痛有很好的作用。

文：楊楨（香港大學專業進修學院助理課程主任、註冊中醫）