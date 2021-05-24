好zone動：枕頭輔助 「肩橋」激活臀肌

【明報專訊】康復運動的資訊愈來愈多，很多人都知道一些簡單運動可以有很多功效。其中一個動作肩橋（shoulder bridge），無論是孕婦產前產後的伸展、腰背痛康復，或是運動員改善運動表現，都會做肩橋訓練。

肩橋比較常用來訓練臀部肌肉的動作，但是有些人表面上是做了肩橋，卻感覺不到臀部肌肉發力，反而覺得大腿後側或者下背在發力；甚至有些人做完都不知道是哪裏發力，忽略了這個動作的訓練目的及訓練質素。臀部肌肉過弱，會減少肌肉募集（muscle recruitment），因而做肩橋訓練時容易出現腰背或大腿借力的情况。其實只要加一些物件夾在兩膝中間再抬高臀部，例如：毛巾、咕𠱸或枕頭，就有助激活臀部肌肉，達到訓練效果。

■肩橋

準備姿勢：

平躺軟墊上，雙手放鬆放身體兩側，肩膊及腰背緊貼軟墊，膝頭屈曲90度，兩膝中間夾住咕𠱸或枕頭

動作：

‧呼氣，慢慢將臀部升起，直至肩膊、髖關節及膝關節3個部位形成直線

‧然後慢慢回復至準備姿勢，每組10次，做3組

錯誤動作：

腰背過分彎曲、沒有收緊腹部肌肉

（若運動期間如有不適，應馬上停止，並尋求專業意見）

文：周錦浩（註冊物理治療師）