急救法：體溫調節失效 抽搐暈眩休克

【明報專訊】人體體溫通常在37℃左右，在不同環境下，透過體溫調節系統來維持正常體溫。香港急症科醫學院院長胡詠儀表示，炎熱環境下，身體主要透過汗液蒸發帶走熱能，但當周圍環境濕度高於75%，汗液蒸發速度大減，未能適時降溫。當環境溫度過高，體溫調節亦會失效；若無法有效降溫，有可能出現熱痙攣、熱暈厥，甚至較嚴重的熱衰竭、中暑。

■輕微

熱痙攣（heat cramps）

大量出汗導致體內電解質失衡，引致肌肉疼痛和抽搐。

熱暈厥（heat syncope）

在高溫環境下，皮膚表面的血管擴張，致供應到大腦的血液減少，血壓降低而致暈眩，甚至輕微休克。

■中等

熱衰竭（heat exhaustion）

主要由於流汗過多，身體流失大量水分及電解質，出現暈眩、疲倦乏力等徵狀，嚴重可造成中暑。

■嚴重

中暑（heat stroke）

患者核心體溫超過40℃，出現暈眩、神志不清，甚至休克。

■急救解衣灑水 補電解質

．離開高溫環境，將患者移至陰涼及空氣流通的地方，解開衣服幫助散熱

．全身灑水降溫

．避免將患者浸於冷水中，尤其是小朋友、長者、長期病患者，突然降溫會導致血壓改變，對心臟造成負荷，影響供血

．如患者神志清醒，可給予飲品補充水分和電解質

．必要時送院治理

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