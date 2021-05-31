醫食因緣：情志不舒引發嚴重濕疹

【明報專訊】年輕貌美的A小姐，一臉倦容，眼周黯黑，因濕疹問題求診。她飽受濕疹之苦已經多年，最近一年大學畢業進入Big 4工作後濕疹加劇了，她伸手出來給我把脈，手指皮膚滿佈傷口及脫屑。問診了解到她的作息狀况，她每晚放工回家已是凌晨3點，梳洗上牀已是5點，早上9點起牀再返工，持續了幾個月。

我問她：「這樣生活不辛苦嗎？」

她說：「非常辛苦，但只要捱過這幾年，會輕鬆一點！我一定要做好這工作，不可以放棄！」

看見她堅定但疲倦的眼神，心裏佩服又感慨，再細問她身體其他狀况，月經周期近這一年不準，經量少，還有胃痛、胃酸倒流。

綜合整體因素，顯然不是單純皮膚濕疹，身體不同系統已經有警號，如果只給予她治療皮膚病的藥方（常見是清熱化濕解毒止癢），皮膚或有好轉，但病情通常反覆，因為問題根源是壓力。

我跟A小姐說：「其實你不是單純濕疹的問題，你壓力太大了，從言談之間，感受到你對自己有好大的期望，好想做好每一件事，但身體似乎承受不了這壓力，正在投訴，身體出問題了。我建議你不要拉得太緊，放假時要輕鬆一下，同時，亦是最重要一點，容讓自己可以不完美。」她的眼淚在眼眶內滾動。

老實說，A小姐的作息跟大自然相反了，工作緊張，每天在太陽出來時才入睡，可幸她年紀輕，氣血不太差，處方養血滋陰健脾的中藥，調整她因睡眠少而引起肝陰肝血不足的狀况，思慮太多會影響脾運化，透過健脾而化濕，從而減輕濕疹狀况。

調整心態+中藥調理 改善病情

A小姐聽從醫囑，調整自己心態，又提早了下班，放假時學習瑜伽放鬆，加上服用中藥調理身體，3個月後她的病情改善了不少。

中醫認為，形成疾病的因素是多方面，其中七情是致病因素之一，過量及持久的情緒會引發疾病；面對因七情致病的患者，除了服用中藥外，更重要是情緒疏導，讓患者了解問題根源，才是治本之道。

文：鄧苡敏（香港中文大學中醫學院校友會會員、註冊中醫）