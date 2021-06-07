衝擊波+心臟泵 通波仔更安心

冠心病屬常見心臟病，患者或因心臟血液供應不足而心絞痛。何時才應做手術，開通阻塞的心血管？（設計圖片，模特兒與文中提及疾病無關，tylim、SCI_InDy＠iStockphoto）

【明報專訊】心臟病為香港第三號殺手，當中以冠心病為主要死因。衛生署2019年資料顯示，因冠心病而入院及死亡數字逾3.4萬人；每天平均約有10.2人因冠心病而死亡。

經常聽到「通波仔」手術，大家有很多疑問。非入侵性的心臟檢查，運動心電圖、心血管電腦掃描、磁力共振，哪一個檢查最準確？心血管中度狹窄（約五至七成收窄），應否通波仔？血管嚴重鈣化，通波仔會有何風險？

．希：黃希敏（養和醫院家庭醫學專科醫生）

．曜：黃曜東（心臟科專科醫生）

Q：男性較易患冠心病？

問：冠心病有何成因及高危因素？

希：冠心病是常見心臟疾病，成因是負責為心臟供血的冠狀動脈，因脂肪積聚變窄或阻塞，令心臟血液供應不足，患者可能出現心絞痛、心肌梗塞。冠心病高危因素眾多，分為可控制因素，如肥胖或因血壓、血糖、膽固醇水平過高而致心血管硬化；不可控因素包括年紀、家族病史、性別。一般而言，男士患冠心病風險較高；而隨年紀增長，心血管會老化並失去彈性，如家族有早發性冠心病或膽固醇過高，均可能增加患病風險。

Q：牙骱肩膀痛到嘔 心事作怪？

問：冠心病有什麼常見的徵狀？病發前有何先兆？

希：徵狀視乎冠狀動脈阻塞程度，以及有沒有其他慢性疾病而定。冠心病常見徵狀為心絞痛，當患者做運動、情緒激動時心跳過快，可能感到心口翳悶。多數人在停止運動和休息後，心絞痛便會消失。若有嚴重心肌梗塞，除了有劇烈胸口痛，甚或會感呼吸困難、頭暈、心律不正及血壓急劇下降等徵狀。

值得一提的是，非所有心肌梗塞病人均有胸口痛，有些年紀大、糖尿病患者，胸口痛楚感覺未必明顯，或只感到「胸口頂住，作嘔，有少少頭暈和心跳快」。故家庭醫生為慢性病病人覆診時會多問他們的情况，如做運動有沒有「條氣唔順」、心絞痛等，及早找出冠心病患者。如發現自己做運動或情緒激動時有心口痛，應盡早求醫。

曜：急性心肌梗塞患者，可能突然感到胸口、牙骱、肩膀劇痛，甚或會痛至作嘔、出冷汗，亦可能因有不正常心率，未能供血至腦部而暈倒，需即時送入急症室。

Q：20歲就要評估心臟病風險？

問：冠心病是否有年輕化迹象？何時應檢查？

曜：沒錯。因肥胖人口比例上升、遺傳等因素影響，愈來愈多年輕患者，可能是20、30歲，部分人沒有徵狀，甚至因急性心肌梗塞入院才知道自己患病。另外，不少人在身體檢查時診斷出心臟病。

按美國心臟學會（American Heart Association）建議，20歲要做第一次心臟病風險評估，檢查膽固醇、血壓水平，看看是否有患心臟病的危險因素；如完全沒有風險，可每4至6年覆檢。惟若發現風險較高，「要睇實一些」，檢查次數或需更頻密；一旦持續有疑似徵狀如不夠氣、胸口痛，應及早找醫生檢查。

Q：打溶血針可致腦出血？

問：冠心病會引致心絞痛和心肌栓塞，如何治療？

曜：慢性冠心病，患者主要面對心絞痛、氣喘問題，一般會先以藥物治療，如使用抗血小板藥，減低血管急性栓塞及心臟病發風險；亦會用降膽固醇藥。研究指出，即使體內膽固醇水平不高，使用降膽固醇藥也可避免膽固醇在血管積聚，避免形成血管粥樣硬化。另外，可處方舒張心臟血管、減低心臟負荷的藥物，紓緩心絞痛。若用藥後仍有嚴重心絞痛，建議進一步檢查，視乎血管狹窄程度，決定是否需要通波仔手術。

如有急性心肌梗塞，血管突然有血塊積聚而阻塞，要盡快開通血管，降低阻塞對心臟損傷。一般而言，可選擇注射溶血針溶解血塊，或做緊急通波仔手術，用球囊和支架開通血管。溶血針有效程度約六至七成，但較易令其他部位如腦部有出血風險，導致嚴重併發症。故情况許可，建議做緊急通波仔手術，用支架、球囊打開阻塞的冠狀動脈，及時拯救心臟肌肉。

Q：新招「震開」鈣化血管？

問：「通波仔」有何新技術？

曜：當多條心血管有七成或以上阻塞、阻塞出現於對血流供應有重大影響的位置，或檢查後發現手術對心臟功能有一定改善，都應考慮做通波仔或搭橋手術。

近年香港引入新儀器輔助通波仔，如針對嚴重鈣化而未能用一般球囊撐開的血管，醫生會先以衝擊波球囊，如打腎石般震碎血管鈣化部分，代替傳統旋磨，避免鑽穿心血管，減低手術風險。另外，如患者心臟功能非常差或手術複雜，過程中可能有心臟衰竭、停頓及惡性心跳等風險，醫生會考慮於左心室橫跨心臟主動脈的心瓣使用心臟泵。心臟泵就如魚缸水泵，可幫助心臟泵血運行全身，代替心臟約一半功能，每分鐘泵出2.5至3.7公升血，減輕心臟負擔，令手術更穩定，「可以buy time做手術」。

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文：陳所願

編輯/林曉慧

美術/謝偉豪

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