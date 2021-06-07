醫學滿東華：停經後出血 藏子宮癌危機

【明報專訊】不同年齡層的女士面對不同婦科問題，很多女士在更年期後有出血現象，感到一頭霧水。究竟怎樣才能斷定是否停經，相信很多女士都不太清楚。

停止來經一年才真正停經

最近，58歲的黃女士來診所接受婦科檢查。

醫生：「黃女士，最近經期有什麼問題？」

黃女士：「醫生，我最近經期比較亂。我已經一年多沒有月經，以為已停經，上月突然又來經。」

醫生：「即停經後出血，有沒有睇醫生？」

黃女士：「沒有，聽朋友說，經期要停幾次才算正式停經，所以我以為是正常。」

其實黃女士的情况十分常見，很多女士對於更年期都不太了解。一般而言，女士在45至55歲期間踏入更年期，而每個人情况都不太一樣，有些人一停經就不會再出血，而多數女士可能會出現經期斷斷續續情况，如來幾個月又停一兩個月，甚至多過半年才再有經期。在醫學角度，由最後一次經期開始計起，一年內再沒有經期出現，就是真正的停經。如果女士在停經後發現有出血現象，就絕不可以掉以輕心。

約六成停經後的出血是萎縮性出血，屬於良性。由於卵巢停止分泌雌性荷爾蒙，使陰道黏膜開始萎縮變薄，亦令陰道壁上皮細胞保護功能變弱，引致慢性發炎繼而出血。大多數萎縮性陰道炎或宮膜炎只需要觀察，不一定需要藥物治療，隔一段時間便會自行痊癒。

約六成因陰道萎縮出血

另外，少數停經後出血是由瘜肉或子宮內膜增生引起，亦屬於良性。

比較值得關注的是子宮頸癌和子宮內膜癌引起的陰道出血，此佔停經後出血個案約10%至15%。現時子宮頸抹片檢查十分普及，可及早發現因子宮頸癌而導致的影響並及早處理。相比之下，子宮內膜癌就必須特別留意，因其較少有疼痛等不適徵狀，但是九成子宮內膜癌患者都會有出血徵狀。而女士患上子宮內膜癌的高危因素包括肥胖、糖尿病、從未生育或曾使用荷爾蒙藥物。

無論如何，女士發現自己有異常出血時，先別太擔心，但也不要置之不理，應向婦科醫生求診，及早處理。

文：李天惠（東華三院醫療中心（北角）醫生（婦女健康））