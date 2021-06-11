咖啡用植物奶 或添加脂肪增順滑感

【明報專訊】牛奶可為身體提供蛋白質、鈣質及維他命，一杯牛奶應有7至8克蛋白質、300毫克鈣質，以及維他命A、D、B12。註冊營養師陳可兒指出，如選擇牛奶代替品，亦應留意其營養標籤，盡可能選擇貼近上述營養標準的產品。

選擇植物奶，糖分、飽和脂肪、添加劑如穩定劑、乳化劑應愈少愈好。陳指出，有專為調配咖啡而設的Barista系列植物奶，惟要留意，用以製作咖啡奶泡的奶類，需有一定脂肪含量方可打出順滑質地，故不少會額外加入植物油、穩定劑及酸度調節劑，以保持奶泡口感，並防止植物奶加入咖啡時，受咖啡酸性影響而結塊。此類植物奶可能有較多脂肪及添加劑，或令產品熱量上升。

營養標籤排序愈前 成分愈多

陳可兒教路，選擇時要留意成分表，材料排序愈前，代表使用分量愈多，留意表中首3至4個成分，若出現糖、油等，就不建議選擇；如成分表較長，有標明維他命A、B等營養素，則屬後來添加營養。另外，亦可留意植物奶中所用油的種類，若用椰子油，飽和脂肪會較高；用橄欖油、葵花籽油較理想。選擇植物奶亦應按個人需要選擇，如素食者易缺乏維他命B12，可選擇有添加B12的植物奶。