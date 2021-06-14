知多啲：亂採耳 「垃圾」愈推愈入

【明報專訊】炎夏經常成頭汗，加上戴住耳機，也搞不清是汗還是耳油，耳朵清潔不容小覷。

除了棉花棒、耳挖，還有連接手機鏡頭採耳棒，甚至有採耳專門店，幫你「清潔」耳朵。到底耳垢如何形成？是否需要定期採耳？

根據衛生署資料，耳垢是由外耳道表皮脫下的皮屑及外耳道的分泌物混合而成；耳道分泌物主要是有抗菌、防水特性的皮脂，部分人也會有褐色帶黏性的耳垢。耳鼻喉科專科醫生鄧志豪指出，耳朵外耳道皮膚的毛囊有油脂分泌，不但可滋潤耳朵，亦可捕捉灰塵及其他異物，避免它們進入耳膜。當油脂分泌黏住異物，慢慢形成一堆「垃圾」，耳垢便會隨耳道表皮細胞的新陳代謝排出外耳道。

他續稱，耳垢排出耳朵所需時間因人而異，如耳垢屬乾型或濕型也會影響，「耳仔天生識得自己排走耳垢，各人會有其獨特的周期」，故毋須刻意自行或找人清理耳朵。耳道的弧度、闊窄人人不同，如找技師或在家以有鏡頭的採耳棒採耳，工具未及完善，或未能看清楚耳內情况，「用錯力或胡亂做一些動作，可能會整損耳道，或將外物推入耳道」。

棉花棒耳道口輕轉止痕

他表示，有些人可能需定期找醫生清理耳垢，如天生耳朵通道窄，耳垢難以自行排出的人，或長期受濕疹困擾令耳朵有皮屑積聚者；一般人毋須定期採耳。但如果因耳垢而出現聽力變差、耳塞、影響生活等情况，則建議盡早找醫生檢查。

耳垢引起另一煩惱，就是令人耳內痕癢，但醫生又不建議自行採耳，該如何處理？鄧志豪稱，可在耳道口，以幼細棉花棒輕輕打轉，像替耳朵按摩一樣，不但有止痕效果，亦可透過轉圈動作，將黏附在皮膚表面的耳垢清出。惟他提醒，只可以用轉圈方式按摩，不應有進出耳道動作，以免「撞牆」，增加創傷風險。