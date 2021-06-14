衛生處方：從小識飲識食 「三低一高」更有營

下午茶——為免影響正餐胃口，茶點可安排細分量的健康小食如麥包。（Smileus@iStockphoto）

【明報專訊】均衡飲食對幼兒成長十分重要，多元化而適量的食物，為身體提供熱量及營養。家長安排正餐及茶點時，可從食物的質及量入手，讓幼兒從小培養良好飲食習慣。

蔬菜加入穀物類 增膳食纖維

擇選食材以「三低一高」為原則，即低脂、低鈉（鹽）、低糖及高膳食纖維。穀物類中，可選擇全穀麥（例如糙米飯、蕎麥麵、麥包、麥皮），可把蔬菜加入穀物類，增加膳食纖維（例如粟米飯、菜飯）。

蔬果類則以新鮮及無添加油、鹽、糖的冷藏蔬果為佳。肉、魚、蛋及代替品方面，可選瘦肉、去皮禽肉、魚、雞蛋、乾豆類（例如黃豆、紅腰豆）、無添加鹽且非油炸的豆製品（例如豆腐、鮮腐竹）。奶類可考慮低脂和無添加糖產品（例如低脂原味牛奶、低脂芝士、低脂原味乳酪），或以加鈣低糖豆奶代替。

飲品方面，清水是最佳選擇，其次是無添加糖的檸檬水、薏米水；不建議提供含有甜味劑或咖啡因的飲品（例如無糖汽水、茶類飲品），以免幼兒養成嗜甜口味或影響睡眠質素。

選用植物油 天然香料調味

烹調時，選用芥花籽油、粟米油這類較健康的植物油。多用天然食材、香料及香草（例如番茄、洋葱、葱、蒜、芫荽）調味，減少用高鈉調味料和現成醬料。另外，建議以南瓜、甜椒、蘋果、菠蘿等含有天然甜味的蔬果入饌，減少用糖。

正餐穀物類、蔬菜類和肉、魚、蛋及代替品的分量，可按照幼兒班級安排（表）。要注意，每餐用少於2茶匙健康植物油烹調。

茶點控分量 免影響胃口

至於茶點，為免影響正餐胃口，可於正餐之間安排一次細分量的健康小食，如1/2份水果（例如1/2個中型橙、1/2湯匙無添加糖的提子乾）、1份奶品類（例如1杯低脂奶、2/3杯或約150毫升低脂原味乳酪）或1份穀物類（例如1個小麥包、1個雞蛋般大小的蒸番薯）。

飲品方面，幼兒每天應喝至少4至5杯（1杯 = 240毫升）。當天氣炎熱或運動時，會增加流汗，可按需要提供額外流質飲品以補充水分。

想孩子飲食均衡，家長除了以身作則之外，亦可在日常生活中，多花點心思配搭多元化的健康食材，掌握分量換算技巧，便可準備營養均衡又色香味美的膳食。

想知更多幼兒健康飲食資訊，可瀏覽「幼營喜動校園計劃」網頁：www.startsmart.gov.hk/tc/index.aspx

文：岑文思（衛生署健康促進處 註冊營養師）