姿治通鑑：「徵召」適當肌肉 免跑步勞損

【明報專訊】跑步痛症應如何處理？大部分情况下首要按摩肌肉，改善肌肉彈性；隨後作適當跟進，包括保持關節活動幅度，以及修正肌肉運用與力量，可長遠減低受傷風險。肌肉訓練共有4個階段：鬆弛、喚醒、強化、整合運動（見下圖）。

遇過學生提問，鍛煉臀部肌肉是否就能在跑步時運用得到？這條問題沒有既定答案，情况因人而異。因為不同人有不同差異程度的代償，對於某些跑手來說，透過喚醒及強化運動就足以運用臀部肌肉；有些人則需要透過整合運動訓練、多個關節參與、模仿運動的動作，以及在特定角度發力，才能將技術及肌肉運用轉移至跑步上。

其中一個廣受跑手歡迎的訓練是深蹲，能廣泛鍛煉下肢不同肌肉，如臀大肌、股四頭肌、膕繩肌等。但很多時完成後只有股四頭肌覺得疲勞，經過4至6星期訓練，臀大肌亦未有進展。究竟是動作錯誤還是負重不足？

調整肌力、柔韌度、平衡

其實跑步動作主要分為膝關節主導與髖關節主導。使用膝關節主導的跑手，跑步時小腿會向前踢；屬髖關節主導的跑手，則在抬膝後便開始向後預備推蹬。如臀大肌未有參與跑步動作，會導致髖關節未有足夠空間向後伸展，最常見原因包括髖屈肌過緊。為何強化肌肉之前要先喚醒肌肉？因為受傷原因，很大程度上是因為肌肉代償，即某些肌肉未能在適當時間運用，導致動作改變。要改善代償需要調整肌力、柔韌度與平衡，並在運動時徵召適當肌肉。

香港中華基督教青年會跑步治療訓練課程，查詢：2633 3909

文：蘇文浩（香港中華基督教青年會二級物理治療師）