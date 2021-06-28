手痛無力 開門扭樽蓋都難 拉扯自測 揪出網球肘

【明報專訊】手肘痛十分常見，特別是經常使用鍵盤滑鼠的辦公室一族，但經常聽到身邊朋友說自己患上「網球肘」，網球肘和打網球有什麼關係？不打網球也會患上網球肘？

網球肘的醫學名稱為肱骨外上髁肌腱病變（lateral elbow tendinopathy），要了解其成因，得先對手肘結構有基本認識。大家一齊來試試，將右手手指輕輕放左手前臂上，然後左手腕向上伸展及用力握拳，右手會感覺到左前臂有一塊肌肉突起來，它就是手腕伸肌，亦是和網球肘有關的肌肉。手腕伸肌由手腕一直延伸到手肘的外側，也就是肱骨外上髁的位置（見下圖）。網球運動經常要使用手腕伸肌，很多選手因而出現手肘疼痛，故「肱骨外上髁肌腱病變」亦稱為「網球肘」。

手腕伸肌勞損 致病變發炎

為什麼會出現網球肘呢？想像一個工人用一條繩子拉動一件貨物，就好像肌肉通過筋腱連接骨頭，好讓我們輕易活動關節。活動手腕時，手腕伸肌會收縮，就像工人一直在拉動貨物。貨物輕的話或許仍能應付，但當貨物漸漸加重或經過一段長時間後，繩子將無法抵受負荷而磨損。筋腱亦一樣，筋腱勞損就會產生病變，出現疼痛、發炎和無力等徵狀，形成網球肘。

手肘外側疼痛

臨牀徵狀：

•手肘外側疼痛，有時痛楚會伸延至手腕伸肌位置

•手腕或手指伸展向上的動作會引發手肘痛

•提取重物時前臂感到痠軟無力

•日常活動如開樽蓋、開門、切菜、拿起水杯、使用滑鼠等皆受影響

•手肘和手腕會有僵硬情况

吸煙、糖尿、錯姿 中招風險大

誰是高危一族？

•40至60歲

•通常在慣用手出現徵狀

•工作上需要手腕反覆用力的人；例如廚師、髮型師、打字員、家庭主婦等

•工作時姿勢不正確，增患網球肘風險

•有研究指，吸煙者及糖尿病患者的患病風險較大

■自我測試

簡單自測 痛楚快求醫

臨牀上有些測試可判斷手肘痛是否因為患網球肘。

測試一（圖A）：

1.將痛手前臂放在桌面上，保持舒適放鬆

2. 手指放鬆，手腕向上提高

3.另一隻手放在痛手手背上，嘗試阻止痛手手腕向上

4.如痛手在抗衡阻力時，手肘外側痛楚，就有可能患上了網球肘

測試二（圖B）：

1. 痛手手肘伸直，向前舉高

2. 握實拳頭

3. 手腕向下屈曲

4.另一隻手握住痛手手背，慢慢拉痛手手掌向下

5.如在拉扯時，手肘外側痛楚，就有可能患上網球肘

當然，以上只是簡單測試，不能百分百確診。診斷需要了解患者的詳細病史及經過一連串的檢查，亦要排除其他可能導致手肘痛的原因。所以如果有手肘痛，最好向醫護人員尋求最適切治療。

文：陳紀霖（雅麗氏何妙齡那打素醫院二級物理治療師）

編輯：梁小玲

facebook @明報副刊

明報健康網：health.mingpao.com

電郵：feature@mingpao.com