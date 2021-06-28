治療方案：適時適切治療 八成1、2年痊癒

【明報專訊】只要接受合適治療，八成以上網球肘病人都會在1、2年間痊癒。治療方案包括：

1. 休息、改善姿勢

在急性發炎期，患處會出現紅、腫、熱、痛等情况，此時建議患者休息，避免手肘關節和肌肉過分負荷。暫時避免引致痛楚的動作，例如球拍運動、提取重物、長時間使用滑鼠等。除服用醫生處方消炎止痛藥外，亦可冰敷減緩痛楚。

物理治療師會了解患者的日常生活，看看有沒有什麼活動會加劇網球肘惡化，評估患者的工作環境及姿勢，有需要時提出建議，例如改正提取重物的姿勢，調整鍵盤和滑鼠位置，提議使用輔助器具如手推車等。

2. 護具支撐減痛

如跟從以上指引，急性發炎徵狀將於2、3星期後慢慢減退。在這階段，患者可慢慢增加上肢活動。如擔心增加活動會令徵狀惡化，建議工作時使用護肘，為肌肉關節提供外在支撐，減輕痛楚。

3. 電療促進復元

如病情合適，物理治療師會使用不同電療儀器促進復元：

低能量激光治療：刺激細胞製造膠原纖維，為筋腱修復提供材料。

衝擊波治療：高能量衝擊波能在肌肉筋腱中產生微創，促進細胞自我修復。

超聲波治療：高頻率聲波會傳至筋腱，產生震動，促進細胞新陳代謝。聲波在身體內也會釋放熱能，促進血液循環，增加肌肉筋腱的彈性。

透皮神經電刺激器：用電流刺激表皮神經線，抑制「疼痛信息」的傳遞，達止痛效果。電流亦會刺激腦部及脊髓產生帶止痛效果的化學物質。

4. 手法治療紓繃緊

關節僵硬是網球肘的其中一個徵狀，影響日常活動；而由於長時間疼痛，肌肉也會處於繃緊狀態，引起不適。物理治療師會通過特定手法或針灸，放鬆收緊的肌肉和關節，改善手肘僵硬。

5. 肌力訓練防復發

當手肘痛楚受控後，患者需要做伸展及肌力訓練運動，防止復發。右列是針對改善和預防網球肘的家居運動，只需要預備一個水樽和一個練力球便可。

4招改善網球肘

一、手腕伸肌伸展

‧左手肘伸直，向前舉高

‧握實拳頭，手腕向下屈曲

‧右手將左手背向下向內拉，直到左手前臂有輕微拉扯感覺（圖a）

‧維持15秒，重複5次。左右手輪流做

二、放鬆前臂肌肉

‧找出手腕伸肌；用好手的拇指在肌肉上輕輕按摩（圖b），放鬆肌肉

‧每次做1至2分鐘，每天做5至6次

三、手腕伸肌強化

‧準備1個約200至400毫升水樽

‧左手前臂放在桌子／椅子扶手上，手握水樽

‧手腕向上提高，前臂保持不動（圖c），感到前臂肌肉收緊，停留10秒，慢慢將手腕放鬆（圖d）

‧10次為1組，做3組。左右手輪流做

四、手握力訓練

‧準備1個練力球，可改用泥膠或毛巾

‧手握練力球，用力握實，保持10秒，然後放鬆

‧10次為1組，做3組。左右手輪流做

注意：做以上運動時不應痛楚，運動後亦不應加劇徵狀。如運動時痛楚加劇，宜先諮詢醫護人員