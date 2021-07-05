調教你情緒 劇場遊戲化解衝突

重建關係——在節目裏的劇場遊戲中，MIRROR 12子要互相對望和擁抱，在親密又專注的交流下，疏遠了的關係慢慢拉近，情緒也隨之湧現。（《調教你MIRROR》截圖/明報製圖）

【明報專訊】ViuTV節目《調教你MIRROR》其中一集，12子在梁祖堯帶領下，一個眼神、一個擁抱，情緒爆發，在鏡頭前涕淚俱下，就連不少觀眾都跟他們一起落淚。為什麼一個看似簡單的遊戲會暗藏「洋葱」？劇場遊戲有什麼神奇力量？

節目第10集「一句Sorry」，梁祖堯（阿祖）要12子在一個空間內自由走動，其間要對迎面而來的人有眼神交流，並在主持喊停時，互相擁抱，不少成員從起初的嬉笑，漸漸淚流滿面。

回到當下 關注身邊人事物

其實12子參與的是一個劇場遊戲（theatre game）。香港戲劇治療中心共同創辦人、戲劇治療師李思揚指出，劇場遊戲有很多種類，而該集節目中的一類，目標是要訓練、培養演員give and take（舞台上交流）的能力。阿祖在節目中提到表演、身體和空間是分不開，而他們一邊走動，遍佈房間每一個空位，一邊要互相對望之餘，也要留意對方，交什麼給你。李思揚解釋：「我們常聽到演戲要give and take，就是要留意對手一個眼神、動作，甚至如何行路，因為這些都給予別人信號。」劇場遊戲就是要讓人回到當下，關注身邊的人、事、物，並要參與者交流和建立關係，讓他們成為更敏感及更有同理心的人。

一眼神一擁抱 建互信同理心

一個眼神一個擁抱，就能令人打開心扉，這個遊戲有着什麼神奇力量嗎？李思揚表示，眼神交流和擁抱可以建立互信和同理心，為雙方建立心理學上稱為attunement的關係，即與對方節奏和頻率連結起來；但如果一班不認識的人玩這個親密遊戲，可能會換來尷尬微笑。從節目尾聲的分享，可了解到這個團體的關係，「（遊戲）為什麼會如此powerful（有力量），是因為這個團體關係的狀態，他們曾經親近過，雖然因為一些問題而疏遠，但也很珍惜對方。在這樣背景下，人與人建立關係的力量，被劇場遊戲帶了出來」。

李思揚指出，要他們認真看着對方眼睛，是一個很專注的交流；加上有研究指，擁抱能令大腦分泌催產素，令人感到與對方距離拉近，信任度提升，「我們常說『身體很誠實』，很多情緒和記憶都儲藏在身體內，當我們用身體和別人接觸、交流時，就會勾起與對方的一些連結，情緒就會走出來」。這些身體交流令他們反思雙方關係，從而引發之後的道歉和分享，「見到他們之間很有愛的力量，我自己看完也落淚，也很觸動」。

輕放心頭大石 有空間聽他人需要

要赤裸裸地坦誠相對，其實毫不容易，有豐富小組工作經驗的註冊社工黃幹知表示，華人社群不習慣在人前表達真實情感，在小組中很多時會透過劇場遊戲或其他藝術媒介，如畫畫、音樂、跳舞等，幫助組員表達內心感受，「用一些比較不直接的手法，讓他們慢慢嘗試沉澱情感，又或者作一個熱身，之後再分享感受」。

要人表達情感或抒發情緒是不是終極目標？黃幹知指，抒發情緒可能是其中一個目標，也可能是輔導過程，「例如節目的目標是認識自己或連結組員，組員之間可能有一些芥蒂，有很多壓抑的情感，在平日處境下很難表達出來」。假如小組有了信任、彼此接納的氣氛，組員就會比較夠膽將情緒、真實情感表達出來。黃幹知認為：「有時宣泄情緒，是幫組員將壓在心上的石頭挪開，清空之後就有空間聽到其他組員的需要，或接觸自己的內心世界。」他舉例，節目中Anson Kong終於坦白地說出感受後，就有空間去聆聽和回應其他成員的分享，更加可以連結到大家。

情緒爆發處理不當 可致二次創傷

能放下心頭大石，固然輕鬆，但這顆大石也要注意小心輕放，否則可能壓垮自己。李思揚指出，最需要的技巧不是如何牽引情緒出來，而是情緒出來後如何「收番」，「如果活動後勾起了一些思緒或創傷，而沒有好好處理，輕則有不同程度情緒起伏，嚴重可能會導致二次創傷，加深過往的心理創傷，導致精神狀態變差，日常生活受到困擾」。劇場遊戲看似有心理療癒的作用，但如果真的想尋求心理治療，李思揚建議找受過心理學訓練的戲劇治療師，因為若參與者有情緒需要疏導時，他們懂得以安全方法處理。

寫日記唱歌畫畫 表達內心世界

她續指，如果參加活動後，覺得有很多情緒浮現，不知道如何處理，可以找信任的朋友傾訴；若仍不舒服的話，建議尋找專業心理支援。「當有情緒出現時，不應逃避它，反而要讓它出現，然後學習與它相處」，所以平日要花點時間靜下來，學會照顧自己，面對自己的情緒，可以寫日記、唱歌、畫畫等方式，去表達內心世界，就如節目中阿祖所說，「不用因為受到觸動而覺得尷尬或不知所措，我們不習慣這些情緒，有時一些真摯的東西會令我們尷尬，其實是很荒謬」。

《調教你MIRROR》的主角除了12子，還有導師梁祖堯。黃幹知指第10集的真情流露，有一個大前提，就是小組間的信任和凝聚力，「阿祖有同理心，對成員的需要很敏感，可看到他對成員無條件的接納，這些都是輔導員很基本的條件」。Facilitator（引導者）或輔導員，有時是小組的榜樣，好像身教一樣示範怎樣做，組員會去模仿他，就能慢慢建立信任的氣氛；加上，第7集提及粉絲「私追」影響拍攝的風波，12子同心協力面對，建立了凝聚力，令團員漸漸準備好分享內心感受。

文：李欣敏

統籌：鄭寶華

編輯：梁小玲

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