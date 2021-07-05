知多啲：講故事 角色扮演 「玩」都可以治療

專業支援——李思揚指，戲劇治療需要由受過專業訓練的戲劇治療師帶領，因為當治療期間有人情緒崩潰，治療師可協助處理情緒和內心感受。（設計圖片，eggeeggjiew@iStockphoto）

【明報專訊】戲劇、音樂、跳舞可以協助輔導，亦可作為心理治療媒介，正是近年開始為人知曉的創意藝術治療。其中，戲劇治療就是以不同的戲劇技巧，包括劇場遊戲、角色扮演、即興演繹等，達到心理療癒效果。

戲劇治療師李思揚指，戲劇可療癒人心的概念，早在古希臘就出現，哲學家亞里士多德的《詩學》就提到戲劇有淨化（catharsis）作用，而現代戲劇治療則起源於歐洲和美國。

未必直接觸及問題 輕鬆疏導

李思揚表示，戲劇治療在香港不算普及，不少人聽聞時都會好奇：「你玩就可以治療到？」相對於比較靜態和主要以對話形式的傳統心理治療，戲劇治療的確是以玩樂、輕鬆手法去達到治療效果，例如一些小組治療「通常不會直接觸及問題或深入分享，會距離遠少少，講了一個故事，去讓client有所啟發或有情緒疏導」，如果是比較長期的個人治療，就可能會透過角色扮演，演繹虛構場景，「讓client可以不用尷尬，去表達自己，會比較輕鬆舒服」。

戲劇治療的對象，可以是確診情緒病或精神病患者，有特殊學習需要的小朋友，又或者有輕微情緒病徵狀，受情緒困擾的人，以及為團體而設的員工培訓。

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