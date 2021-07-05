醫言有理：人工肺治新冠 非不得已手段

【明報專訊】新冠病毒（COVID-19）大流行，全球疫情仍然緊張。印度情况特別嚴重，令大家非常擔心；台灣亦出現新變化，必須小心謹慎。

嚴重新冠病毒感染患者或需用呼吸機（ventilator），甚至接受體外膜氧合治療（extracorporeal membrane oxygenation，ECMO），又稱「人工肺」；ECMO可短暫代替病人肺部功能，等待康復。ECMO乃複雜技術，需要特殊設備及具經驗的醫療團隊。

嚴重新冠病毒感染，可導致致命的急性呼吸窘迫綜合症（acute respiratory distress syndrome，ARDS），需要使用人工呼吸機；若病情持續惡化，醫生可先考慮使用俯臥位置（prone positioning）、高呼氣末正壓（high positive end-expiratory pressure，PEEP）、神經肌肉阻滯劑（neuromuscular blocker）及肺血管擴張劑（pulmonary vasodilator）等不同方法和技術改善情况，ECMO乃非不得已的最後手段。

ECMO治療有靜脈接靜脈（vein to vein，VV) 及靜脈接動脈（vein to artery，VA）兩種接連方法。為COVID-19患者提供ECMO，一般用雙導管VV接連，可短暫替代肺部功能。如患者出現影響心臟的併發症，則需要用VA接連方式，可同時替代心肺功能。這些特殊情况包括肺動脈栓塞（pulmonary embolism）、 嚴重心律不正（severe arrhythmia）、急性心肌梗塞（acute myocardial infarction）、急性心肌炎（acute myocarditis）及心源性休克（cardiogenic shock）。

肥胖症、嚴重心衰竭 治癒率低

病情嚴重的新冠病毒感染者一般已身處負壓隔離病房，啟動ECMO時，必須小心避免病毒擴散；醫護團隊應穿戴適合個人防護裝備，避免受到病毒感染。

新冠病毒患者接受ECMO治療，必須留心病者有否出現併發症，尤其是血液凝固（blood clotting）。ECMO機的充氧器或患者肺部皆可能出現血栓；必須確保病者體內有足夠抗凝固藥，以維持ECMO機正常功能。

如患者出現多器官衰竭、神經系統嚴重受損或心臟曾經長時間停頓，皆不適宜接受ECMO治療；患者有肥胖症、嚴重免疫功能失調或嚴重心衰竭，ECMO治療的成功機會亦會極低。

文：梁憲孫（血液及血液腫瘤科專科醫生）