養生帖：暑濕感冒 身熱怕風痠痛

【明報專訊】夏季感冒，很多時為外感暑邪之氣所引起，有人稱之為「感暑」，屬於感冒一病的暑濕症。外感暑濕之徵狀為自覺身熱、輕度怕風、小量汗出、肢體痠痛、頭昏腦脹，伴有重墜痠痛、咳嗽、痰液黏稠、鼻流濁涕、心煩、口中黏膩、口渴而不欲多飲、胸悶惡心、小便短赤。暑天感冒，暑必兼濕，所以治療上以清暑祛濕為主，選方可考慮用新加香薷飲和藿香正氣丸。

流感起病急驟 老弱易引發肺炎

至於流行性感冒，是西醫病名，中醫認為屬於外感中的時行感冒，多因四時不正之氣引致，即氣候應熱不熱，應寒不寒，所以發病不分季節，有廣泛的傳染流行，起病急驟，病情比較嚴重，老弱病殘者若治療不及時，會引發如肺炎等合併症。流感病發常見惡寒發熱，體溫在39℃至40℃，周身痠痛，疲乏無力，初起全身徵狀不明顯，1至3日後出現鼻塞流涕噴嚏、咳嗽咽喉腫痛等，病情比一般感冒嚴重，體力恢復較慢，治療可選用荊防敗毒散加減。

傷風感冒是否為同一種病呢？中醫認為感冒是由外感風邪所致，令人寒顫、汗出、頸痛、惡寒，初起症見傷風鼻塞流涕，若未能及時治療，將出現咽痛、惡寒身熱、咳嗽、體倦等徵狀。歷代醫者常將傷風感冒互稱，西醫稱為上呼吸道感染，常用方藥可選用桑菊飲、銀翹解毒丸、小柴胡湯、柴胡葛根湯。

文：溫淼祥（香港大學專業進修學院中醫臨牀中心及中藥房、註冊中醫）