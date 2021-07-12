知多啲：晚10未入睡 不利孩子長高

【明報專訊】父母希望小朋友高人一等，網上流傳各式各樣增高秘訣，有指小朋友在暑假特別容易長高，真的嗎？

兒科專科醫生徐梓筠表示，生長激素促進骨骼生長，對發育至關重要。在晚上10時至凌晨2時，進入深層睡眠時身體釋放最多生長激素，如果這段時間仍未入睡，有可能影響長高。夏天日照時間比較長，放暑假時小朋友有較多時間做運動和休息，有利生長發育，故坊間有暑假是黃金增高期的說法。

運動對發育十分重要，所有運動都有助生長發育。游泳、羽毛球、籃球、跳繩等全身運動，有助鍛煉各部位肌肉，刺激生長板及骨骼成長。生長板位於長骨兩端，會不斷形成軟骨，新生軟骨鈣化後成為硬骨，骨骼因而變長，是小朋友成長增高的關鍵。不過，運動過量或做負重較多的運動，可能令小朋友肌肉勞損和影響關節、軟骨。

服過量補充劑 或招結石

坊間有標榜「長高配方」保健品。徐梓筠提醒，服食過量營養補充劑，身體未必能吸收，或會積聚內臟，導致結石或其他問題。不少父母都會關心小朋友的身高，「但身高不是小朋友的一切，將來子女成就和自信不一定建基於身高之上」。家長面對小朋友身材矮小的問題，宜抱持積極正面的態度。