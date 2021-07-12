醫學滿東華：清腸不徹底 大腸鏡難揪出瘜肉

【明報專訊】曾先生（化名）參加了政府「大腸癌篩查計劃」，發現大便有隱血，需要接受大腸鏡檢查。由於他檢查前，放瀉時水分攝取量不足，大便殘留腸道內，導致大腸鏡檢查時間比正常需要長，而偵測不到瘜肉的風險亦較高。覆診時，曾先生埋怨道：「我真的很討厭放瀉這件事！」我笑着回答：「這也是無可奈何的事，但總比看不到瘜肉好吧！」

前3天低渣飲食 服瀉劑攝充足水分

其實，充足的準備對於大腸鏡檢查至為重要，有助醫生更準確地觀察大腸壁的病變。當中，於飲食、放瀉及藥物安排方面，需要病人積極配合。飲食方面，病人一般需於檢查前3天採用低渣飲食，避免進食各類蔬果及高纖食物，並於檢查前1天改食清流質食物，如低油清湯，以及於檢查前6小時禁止飲食。放瀉方面，則視乎大腸鏡檢查於上午或下午做，病人一般需於檢查前1天或檢查當天上午服用瀉劑，並確保已攝取充足水分。最後，在藥物安排方面，需要病人跟從醫生指示，於檢查前停服某些藥物，如薄血丸及鐵補充劑。

穿腸風險少於百分之一

不少人抗拒大腸鏡檢查，因為需要戒口及放瀉等準備，亦害怕檢查引起的不適及併發症。其實，大腸鏡檢查是安全及有效預防大腸癌的方法。一般來說，發生較嚴重併發症，如穿腸風險少於百分之一。政府的「大腸癌篩查計劃」現正資助50至75歲及沒有徵狀的香港合資格居民接受大便隱血測試，檢驗是否有肉眼看不見的微量血液。若有大便隱血人士，可獲政府資助安排接受大腸鏡檢查及切除有可能出現的大腸瘜肉。曾先生參加了此計劃，踏出了正確的第一步去預防大腸癌，各位合資格人士亦應積極參與。

文：余霆鋒（東華三院副顧問醫生（內視鏡）、腸胃肝臟科專科醫生）