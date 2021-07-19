食物「凍上腦」 昏厥疑雲 雪糕頭痛 不致中風

【明報專訊】夏天熱焫焫，冰凍的雪糕、雪條是消暑良伴。當大口吃下雪糕或呷下凍飲時，凍感直逼上腦，出現「雪糕頭痛」。早前新加坡媒體報道，一名中年婦人在洗澡後食雪糕，感到劇烈頭痛，其後更昏厥送院，診斷為腦幹出血，有可能變成植物人。冰凍食物暗藏危機？

非病理引起 大多額頭短暫痛

一大口吃冰凍雪糕，頭會凍到發痛，為什麼呢？腦神經外科專科醫生熊偉民指，在日常經驗中，急於進食冰凍食物會引致短暫頭痛，位置多數在額頭，稱為cold-stimulus headache，意即是冰凍誘發的頭痛，或稱ice-cream headache（雪糕頭痛）。這種頭痛沒有確切成因，相信是突然有冰凍東西進入口腔，上顎黏膜和血管因冷縮熱脹而收縮，之後很快膨脹，「血管膨脹時，會牽引到感覺神經，例如觸動三叉神經反應，引致額頭疼痛，但維持時間通常很短暫，因為血管收縮膨脹過程很快過去，而且冰凍食物進入口腔後數秒就變暖，所以頭痛很快便會過去」。

三叉神經敏感 有偏頭痛者易發

腦神經科專科醫生袁孟豪表示，坊間會用brain freeze去形容這種情况，但這不是一個正式病名，「不能說是一個診斷，亦不是由病理引起，因為正常人都會經歷過，短暫時間有點頭痛，是頗常見的現象」。有學者以健康正常人為實驗對象做過研究，當他們進食冰凍食物或飲用冰凍飲品，刺激口腔上顎位置，部分血管收縮，同時在大腦超聲波可見，由頸動脈上腦的血管反而會擴張，導致大腦血液流量在短暫時間內增加，在這情况下，實驗對象會感覺到頭痛。

這現象容易出現在哪些人身上？熊偉民指出，任何人都有可能會有雪糕頭痛，但本身有偏頭痛的人有較高風險，「因為偏頭痛成因是神經反射太過活躍，一般推測是三叉神經的反射導致頭痛，所以偏頭痛病人的三叉神經線頗為敏感，較容易產生雪糕頭痛」。

很多人愛在夏天吃雪糕雪條來消暑，有沒有辦法緩解或避免雪糕頭痛？袁孟豪指食物飲品溫差大就會容易引起，建議喝凍水不要太低溫，吃雪糕時慢一點，讓口腔慢慢適應，就會減少血管收縮擴張的反應。熊偉民亦指，血管膨脹收縮都只是剎那間的事，基本上屬良性現象，不會有嚴重後果，只要慢慢進食冰冷食物，不要太急，基本上毋須特別緩解。

血管畸形無病徵 血壓飈隨時爆

可是在新加坡的個案，當事人腦出血昏迷，究竟雪糕是否元兇？熊偉民指那名女士食雪糕後頭痛昏迷，時間上好像有先後關係，但未必是病理性誘發的因果關係。因為食雪糕所產生的短暫頭痛，在一般情况下不足以令血壓有很大上落而導致嚴重中風，所以大家不用擔心。他相信是兩件獨立事件，「她是腦幹中風，估計是血壓突然急劇改變引致。要留意她的處境是洗澡後感到很熱，會否那時的血壓已經不穩定，而又立刻進食雪糕，會否觸發到血壓升降？又會否她原先腦內有其他潛在問題，例如血管瘤，再加上突然之間忽冷忽熱令血壓改變，而導致爆血管也不定」？

袁孟豪表示，翻查文獻，未有指出雪糕頭痛會引致腦出血；而一個表面健康的人都有可能有血管畸形的問題，「因為沒有病徵，又從未照過腦」，所以連自己都不知道。例如有些年輕人突然腦出血或猝死，可能是有血管畸形，其中最常見是動脈瘤。雖然不清楚新加坡個案中的病人腦出血的真正原因，但有可能是動脈瘤在腦內而從來不知道，「它會突然間爆，例如個人很緊張、血壓很高、做劇烈運動、負重運動等，都有可能令到血壓高，導致畸形血管爆裂」。

中風未必頭痛 「談笑用兵」尋先兆

袁孟豪指出，出血性中風的常見原因是高血壓，其次就是血管畸形，另外也有意外導致腦創傷、腦內腫瘤導致的腦出血，頭痛是出血性中風常見徵狀。然而，除了因腦部血管爆裂導致的出血性中風之外，中風亦可以因為腦部血管堵塞而引起，即缺血性中風，在中風病人中約佔七成，大部分都沒有頭痛。

所以，如果擔心有中風風險，除了關注血壓高、頭痛外，亦要留意「談笑用兵」，如出現「談」話不清、「笑」臉不對稱、手腳無力「用」不了，這3種常見的中風徵狀，便要盡快召喚救「兵」。

文：李欣敏

統籌/鄭寶華

編輯/梁小玲

美術/謝偉豪

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